Analizan expertos de EU actualizar vacunas contra Covid-19

Washington.- Un panel de expertos independientes que asesoran a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendará este martes si actualizar las vacunas existentes contra el Covid-19 para atacar una versión más nueva del coronavirus en una vacuna de refuerzo que los estadounidenses podrían recibir en el otoño.

El gobierno federal espera mejorar la vacuna para aumentar mejor la inmunidad de las personas antes de un probable resurgimiento del virus este invierno. Pero para avanzar tan rápido, es posible que deba abandonar los largos ensayos en humanos que se han utilizado para probar las vacunas contra el coronavirus, en los últimos dos años, a favor de un proceso más rápido que se base más en pruebas de laboratorio y ensayos con animales.

Los ensayos más recientes con voluntarios humanos han llevado cinco meses, incluso con grupos relativamente pequeños. Pero el virus está evolucionando tan rápidamente que las nuevas formulaciones de vacunas están desactualizadas incluso antes de que terminen dichos ensayos.

Pfizer y Moderna, los dos principales fabricantes de vacunas, han estado estudiando una vacuna actualizada que se dirige a la variante Ómicron, que se volvió dominante el invierno pasado. Ambas compañías asumieron un riesgo financiero y comenzaron a fabricar dosis, apostando a que el gobierno las elegiría para ser los refuerzos de otoño.

Pero Ómicron mismo fue superada por una sucesión de subvariantes que comenzaron hace casi tres meses, y muchos científicos argumentan que es una amenaza pasada.

“Ómicron está claramente en el espejo retrovisor”, dijo el doctor Peter J. Hotez, experto en vacunas del Baylor College of Medicine. Un refuerzo que apunte a Ómicron no tiene sentido, dijo, a menos que también funcione contra las últimas subvariantes, y agregó: "No he visto evidencia de eso".