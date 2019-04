Analiza Casa Blanca impacto económico de cerrar la frontera

Washington.- El lunes un asesor económico de alto nivel de la Casa Blanca rehusó especificar los impactos económicos que la administración espera en caso de que el presidente Trump cierre la presente semana la frontera entre Estados Unidos y México, como ha amenazado, publicó CNN.

“Se trata de algo que estoy seguro que estaremos viendo y estudiando”, dijo el lunes a los reporteros Kevin Hassett, el director del Consejo de Asesores Económicos.

El viernes Trump anunció vía Twitter que en las próximas semanas estaría “CERRANDO la frontera, o grandes secciones de la frontera” si México no toma severas medidas contra los cruces fronterizos ilegales.

Se desconoce si Trump cumplirá su promesa, pero, de hacerlo, probablemente el impacto económico sea considerable. Estados Unidos y México son importantes socios comerciales y, junto con Canadá, se reunieron para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que podría sustituir al TLC.

Hassett habló con la prensa el lunes en el exterior de la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si estaba midiéndose el impacto económico que podría tener cerrar la frontera, enfatizó la naturaleza compleja y única del tema.

“Existen muchas cosas que se trasladan y la forma exacta como manejaría eso Aduanas y Protección Fronteriza es algo sobre lo que tendríamos que consultar con ellos, en caso de ser necesario”, dijo Hassett.

El funcionario añadió, “por un tiempo podría haber potencialmente más cosas generadas en Estados Unidos, pero es algo sobre lo que tendremos que hablar con Aduanas y la Patrulla Fronteriza”.

Hassett señaló la posibilidad de que existan “reglas especiales para ciertos tipos de cosas” en caso de cerrarse la frontera.

Hizo asimismo referencia al enfoque que la administración Trump tuvo después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. En la respuesta de Estados Unidos se incluyeron revisiones más a fondo, registrándose filas más largas en la frontera, sumadas a una prohibición provisional de viajes por avión.

Los expertos legales se han dividido respecto al grado al cual podría “cerrar” Trump la frontera.

El años pasado el colaborador legal de CNN Steve Vladeck señaló que de tomar Trump dicha medida, no podría “hacerlo de manera violatoria de los derechos constitucionales —ya sea de personas de un origen nacional particular, o de la quienes no sean ciudadanos pero mantengan suficientes nexos con Estados Unidos como para dar pie a protecciones al debido derecho”.

“Por ejemplo, cerrar tajantemente la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez dejaría varados del otro lado a miles (si no es que decenas de miles) de estadounidenses y de personas que no son ciudadanas pero tienen legalmente derecho a estar en Estados Unidos, a pesar de que muchos de ellos podrían alegar de manera sólida su derecho a viajar y a regresar a casa, lo que pudiera dar pie a serios problemas constitucionales”, dijo Vladeck.