Amotinado del 6 de enero fue condenado y sentenciado en secreto

Washington.- Cientos de amotinados han sido acusados, condenados y sentenciados por unirse a una muchedumbre que atacó al Capitolio de Estados Unidos.

A diferencia de sus casos, al parecer el de Samuel Lazar se resolvió en secreto --- se mantuvo lacrado sin ninguna explicación, aun después que fue liberado de prisión.

Lazar de 37 años y originario de Ephrata, Pennsylvania, fue arrestado en julio del 2021 acusado de haber llegado al Capitolio el 6 de enero del 2021, vistiendo equipo táctico y lentes de protección, utilizó un atomizador químico contra los oficiales que desesperadamente trataron de frenar a los enojados simpatizantes de Donald Trump.

No existe un registro público de una condena o sentencia en los documentos de la corte de Lazar.

Sin embargo, el Buró de Prisiones le comentó a The Associated Press que el hombre fue liberado de la custodia federal en esta semana después de cumplir su sentencia por atacar o resistirse a un oficial de la policía.

Lazar fue sentenciado en una corte federal de Washington el 17 de marzo a 30 meses en prisión, de acuerdo al Buró de Prisiones, pero no existe un registro público de tal audiencia.

Estuvo encarcelado desde julio del 2021. Las preguntas acerca del caso de Lazar han estado circulando durante meses, pero los detalles de su condena o sentencia no fueron reportados anteriormente.

El Departamento de Justicia se ha rehusado a decir por qué el caso sigue en secreto, los abogados de Lazar no respondieron a las múltiples peticiones para que comentara el asunto con The Associated Press.

El juez que presidió el caso de Lazar en mayo rechazó la petición de los medios de comunicación --- incluyendo de AP --- para que diera a conocer los registros lacrados que puedan existir.

El caso está generando dudas acerca de la transparencia de la investigación masiva del 6 de enero --- que es la más prolongada en la historia del Departamento de Justicia.