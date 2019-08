Amenazó Trump con despedir a líderes de sindicato petrolero

Washington- A los trabajadores de la planta de petroquímicos de Pennsylvania en donde el presidente Donald Trump pronunció un discurso el martes, les dijeron que si no asistían al evento, tendrían que usar su tiempo laboral pagado o no recibir su salario de ese día, informó CNN.

Por lo menos, algunos de los trabajadores que no asistieron al discurso les instruyeron a no protestar por lo que iba a decir el presidente, quien les dijo a los asistentes de la Planta Roval Dutch Shell que iba a solicitar la ayuda de los líderes del sindicato.

Las instrucciones que les dieron a los empleados fue a través de un memorándum, Polo Sandoval de CNN obtuvo una copia, de una fuente del Congreso.

“Su asistencia no es obligatoria. Si asisten, será considerada como una ausencia que será excusada. Sin embargo, los que NO lo hagan no recibirán su pago del tiempo extra este viernes”, se lee en parte del memo.

Trump también les dijo a los asistentes que deberán despedir a los líderes del sindicato si no lo apoyan.