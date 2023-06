Amenazan leyes de Florida también a adultos trans

Estados Unidos.- El debate en torno a las nuevas restricciones en Florida sobre la atención de género se centró en gran medida en las infancias transgénero. Sin embargo, una nueva ley que el candidato presidencial republicano y gobernador Ron DeSantis firmó el mes pasado también dificulta, e incluso imposibilita, que muchos adultos transgénero reciban tratamiento.

Eli y Lucas, hombres transgénero que son pareja, siguieron las discusiones en la legislatura, donde los demócratas advirtieron que los niños transgénero serían más propensos al suicidio si se prohibía la atención para los menores, y los republicanos respondieron con relatos erróneos de niños mutilados. Eli dijo que él y su pareja se sintieron "sorprendidos" cuando descubrieron que el proyecto de ley también contenía disposiciones que afectarían sus vidas.

"No hubo comunicación... Nadie realmente estaba hablando de esto en nuestro círculo", dijo Eli, de 29 años.

Al igual que muchos adultos transgénero en Florida, ahora ellos enfrentan decisiones difíciles, incluyendo si deben cambiar de lugar de residencia para poder acceder a tratamientos de afirmación de género. Los centros de atención médica también están tratando de descubrir cómo operar bajo regulaciones que han convertido a Florida en un caso de prueba para restricciones en adultos.

Lucas, de 26 años, perdió acceso a tratamiento cuando la clínica de Orlando que le prescribía terapia de reemplazo hormonal dejó de brindar atención de género por completo. La pareja también está preocupada por quedarse en un estado que este año promulgó varias leyes dirigidas a la comunidad LGBTQ+.

"Toda mi vida está aquí. Todos mis amigos, mi familia. Acabo de recibir un ascenso en mi trabajo, que probablemente no podré mantener", dijo Lucas, quien trabaja en una oficina de ayuda financiera en una universidad.

"Estoy perdiendo todo, excepto a Eli y mis mascotas al mudarnos de aquí. Así que esta no fue una decisión que tomé a la ligera en absoluto".

Si bien sus amigos y familias saben que son trans, la mayoría de las personas que los conocen no lo saben.

La nueva ley que prohíbe la atención de género para menores también exige que los pacientes adultos firmen un formulario de consentimiento informado. Además, requiere que un médico supervise cualquier atención médica relacionada con la transición, y que las personas vean a ese médico en persona. Estas reglas han resultado especialmente onerosas porque muchas personas recibían atención de enfermeras practicantes y utilizaban la telemedicina. La ley también convierte en un delito el incumplimiento de los nuevos requisitos.

Otra nueva ley que permite a médicos y farmacéuticos negarse a tratar a personas transgénero limita aún más sus opciones.

"Para los adultos trans, es devastador", dijo Kate Steinle, directora clínica de FOLX Health, que brinda atención de género a adultos trans a través de telemedicina. Su empresa decidió abrir clínicas en persona y contratar a más médicos con licencia en Florida para seguir brindando atención a los pacientes que ya se han inscrito, aunque esto representa un cambio importante en el modelo de negocio de la empresa.

Eli ha estado viendo a un médico durante años y, por lo tanto, todavía tiene acceso a la atención médica. Sin embargo, SPEKTRUM Health Inc., la clínica de Orlando que le recetó a Lucas la terapia de reemplazo hormonal, ha dejado de brindar atención de género.

"Hay muchas personas que buscan atención que ya no podemos proporcionar legalmente", dijo Lana Dunn, directora de operaciones de SPEKTRUM Health.

Florida cuenta con la segunda población más grande de adultos transgénero en Estados Unidos, con un estimado de 94 mil 900 personas, según el Williams Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles. Utilizó encuestas a nivel estatal y basadas en la población para determinar sus estimaciones. No todas las personas transgénero buscan intervenciones médicas.

Al menos 19 estados han promulgado leyes que restringen o prohíben la atención médica de afirmación de género para menores transgénero. Sin embargo, las restricciones a los adultos no han sido parte de la conversación en la mayoría de los lugares. El fiscal general de Missouri intentó imponer una regla en ese estado, pero fue retirada.

Florida es "el campo de pruebas de lo que pueden hacer sin consecuencias", dijo Dunn.

Su organización trata a unas 4 mil personas, la mayoría en Florida y algunos pacientes de telemedicina de otros estados, según dijo. Si bien SPEKTRUM ha fortalecido sus servicios de salud mental desde que se aprobó la ley, tanto esta organización como otras dependen en gran medida de las enfermeras practicantes para brindar atención.

Dunn estima que el 80 por ciento de los adultos transgénero en el Estado obtenían atención médica de una enfermera practicante y ahora han perdido el acceso.

"En este momento, lo que estamos viendo en la comunidad es simplemente caos", dijo Dunn.

La ley también contiene un lenguaje que, según ella, podría disuadir a los médicos que de otra manera estarían dispuestos a tratar a pacientes trans, como un plazo de prescripción de 20 años para demandar por la atención que brindan.

Como mujer transgénero ella misma, Dunn está lidiando con la pérdida de su propio acceso a hormonas mientras intenta brindar apoyo a pacientes aterrorizados. Eso ha tenido "un impacto emocional significativo", dijo.

"No solo me enfrento a esta falta de atención para mí, sino que muchas personas dentro de la comunidad también se enfrentan a lo mismo, y me buscan para recibir orientación", dijo Dunn.

"Así que estoy haciendo todo lo posible para ayudar a guiar a las personas y consolarlas, pero nadie realmente se acerca a preguntarme, '¿Cómo estás? ¿Estás bien?'".

Lucas, quien comenzó su transición hace ocho años cuando tenía 18, prevé quedarse sin tratamiento hormonal en junio. En el mejor de los casos que puede prever ahora, podrá obtener una nueva receta en agosto. Teme que pueda volver a menstruar.

"Va a ser extremadamente difícil mentalmente tener tu cuerpo cambiando de una manera que no se alinea con tu mente", dijo Lucas.

Eli y Lucas han cambiado a un contrato de arrendamiento mensual y planean mudarse a Minnesota en noviembre de manera tentativa. Dijeron que se irían antes si pueden permitírselo y comenzaron una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar. Mudarse con su perro y sus dos gatos aumenta los gastos y la dificultad de encontrar un nuevo lugar.

"Nunca pensé que podría suceder de esta manera, tan rápido y para nosotros", dijo Eli.