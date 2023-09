Amenazan con huelgas en más fábricas de automóviles

Cydni Elledge / The New York Times | El sindicato United Auto Workers dijo que ampliaría su huelga a más plantas el viernes si las negociaciones con los fabricantes de automóviles no daban resultados suficientes

Nueva York.- El sindicato United Auto Workers anunció hoy que ampliaría su huelga contra tres fabricantes de automóviles estadounidenses el viernes si no lograba avances sustanciales en las negociaciones contractuales con ellos. Cerca de 13 mil miembros de la U.A.W. abandonaron las cadenas de montaje de tres plantas el pasado viernes, una en cada una de las tres empresas: General Motors, Ford Motor y Stellantis, matriz de Chrysler. El sindicato ha exigido un aumento salarial del 40% en cuatro años, mejores prestaciones y otros cambios. Los fabricantes de automóviles, que tienen su sede o una gran presencia en Michigan, han ofrecido aumentos de aproximadamente la mitad. En un vídeo publicado en Facebook hoy, el nuevo presidente del sindicato, Shawn Fain, dijo que los trabajadores podrían abandonar más plantas a finales de esta semana. "Si no vemos progresos serios hasta el mediodía del viernes 22 de septiembre, más sindicatos locales serán llamados a levantarse e ir a la huelga", dijo. "Vamos a seguir golpeando a las empresas donde haga falta". Por separado, hoy, Fain respondió a las críticas del expresidente Donald J. Trump, quien se espera que visite el área de Detroit la próxima semana. "Cada fibra de nuestro sindicato se está vertiendo en la lucha contra la clase multimillonaria y una economía que enriqueció a personas como Donald Trump a expensas de los trabajadores", dijo Fain. "No podemos seguir eligiendo a multimillonarios y millonarios que no tienen ninguna comprensión de lo que es vivir de cheque en cheque y luchar para salir adelante y esperar que resuelvan los problemas de la clase trabajadora." En una entrevista en "Meet the Press" de NBC el fin de semana pasado, Trump dijo que Fain y el sindicato estaban "fallando" a los trabajadores en el cambio a los vehículos eléctricos que ha sido defendido por el presidente Biden. "Los trabajadores del automóvil están siendo vendidos por su liderazgo", dijo, añadiendo: "Todos estos coches se van a fabricar en China. Los coches eléctricos, automáticamente, se fabricarán en China". El presidente Biden ha expresado su apoyo a los trabajadores en huelga, aunque la U.A.W. no ha respaldado su reelección hasta ahora. El sindicato apoya desde hace tiempo a los candidatos presidenciales demócratas, pero algunos de sus miembros apoyaron a Trump en las dos últimas elecciones. El sindicato y las empresas, que mantienen tres negociaciones distintas, siguen muy distanciados. Las empresas han ofrecido aumentos del 20%, pero Fain ha dicho que eso no es suficiente para compensar el impacto de la inflación y las concesiones que el sindicato ha hecho en los últimos 15 años. El sindicato también quiere pensiones que cubran a más trabajadores, asistencia sanitaria pagada por la empresa para los jubilados, jornadas laborales más cortas y medidas que dificulten a las empresas el cierre de plantas en Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles han rechazado la mayoría de estas demandas. En declaraciones y entrevistas, los ejecutivos del sector han afirmado que el cumplimiento de todas las exigencias del sindicato les colocaría en una situación de grave desventaja competitiva frente a las plantas no sindicadas de Tesla y de fabricantes extranjeros como Toyota y Volkswagen. G.M., Ford y Stellantis ya tienen costes laborales más elevados que la mayoría de las empresas automovilísticas no sindicadas. Los tres fabricantes de automóviles han dicho que no pueden permitirse aumentos sustanciales y nuevos beneficios porque están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para desarrollar vehículos eléctricos y construir plantas de baterías.