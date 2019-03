Amenaza Trump con cerrar la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar el tráfico comercial en la "maldita" frontera con México si el Gobierno del País no detiene la llegada de dos presuntas caravanas de migrantes centroamericanos que, aseguró, se dirigen hacia el norte.

"Otras dos caravanas se están desbordando y México podría pararlas muy fácil. ¿Y saben qué? Si no lo hacen les va a costar muchísimo dinero. Honestamente", aseguró hoy Trump en un mitin en Grand Rapids en Michigan.

"Ellos lo podría hacer muy fácil, muy fácil. Y si no lo hacen, y se los estoy diciendo en este momento, ¡cerraremos la maldita frontera!", dijo Trump.

No estaba claro a qué caravanas se refería Trump, y este mismo jueves la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, aseguró al diario local La Prensa que no se está formando una "caravana madre" de 20 mil personas, como había dicho la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero.

"Si cerramos la frontera no traeremos esos autos a nuestro País. ¿Y qué significa eso? Esto significa que vamos a hacer más autos en el gran Estados Unidos", cerró Trump en su discurso en una zona del País conocida por su industria automotriz.

Este fue el primer mitin del Mandatario, de cara a las elecciones de 2020, tras la entrega del Reporte del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la intromisión Rusia en la elección de 2016.

La amenaza de Trump en el mitin llega luego de que él mismo presentará quejas contra el Gobierno de México por el manejo de la inmigración indocumentada desde Centroamérica y que llevó en febrero pasado a números récord de detenciones en la frontera México-EU.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) más de 76 mil aprehensiones fueron registradas en febrero, el mes más alto en 12 años; ayer mismo el Gobierno de México anunció un reforzamiento del control migratorio en el Istmo de Tehuantepec.