Amenaza Secretario de Comercio de EU con despidos en NOAA

Washington— El secretario de Comercio amenazó el viernes pasado con despedir a empleados de alto rango de la agencia federal científica que está a cargo de los pronósticos de la temperatura después que la oficina en Birmingham de la agencia contradijo la afirmación que hizo el presidente Trump de que el Huracán Dorian podría llegar a Alabama, de acuerdo a tres personas que tienen conocimiento de esa discusión.

La amenaza dio lugar a una inusual declaración no firmada durante el viernes por la agencia, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, negando que Alabama pudiera estar en riesgo.

Ese percance provocó un enojo generalizado dentro de la agencia y provocó acusaciones de la comunidad científica debido a que el Servicio Nacional Meteorológico, que forma parte de la NOAA, haya sido usado para propósitos políticos.

La declaración de NOAA de este viernes, está siendo examinada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio, de acuerdo a documentos que fueron revisados por The New York Times, a los empleados se les pidió que preservaran sus archivos.

NOAA es una División del Departamento de Comercio.