Amenaza legislador republicano a Beto O’Rourke

Washington.- Beto O’Rourke apoya las recompras obligatorias de armas de asalto, pero en el debate demócrata del jueves, no dejó duda alguna sobre lo que eso significaría. “Diablos, sí, tomaremos tu AR-15, tu AK-47”, dijo.

Menos de una hora después, O’Rourke recibió lo que describió como una “amenaza de muerte” de parte de un compatriota político de Texas. “Mi AR está lista para ti, Robert Francis”, según escribió Briscoe Cain, un representante estatal republicano del área de Houston, en Twitter, usando el nombre legal de O’Rourke, según informó The Washington Post.

Cain no respondió a múltiples solicitudes para dar un comentario sobre su mensaje. Pero muchos lo interpretaron como una clara amenaza de violencia, y una vocera de la campaña de O’Rourke le dijo a The Washington Post que los empleados habían informado sobre el tuit al FBI.

“Esta es una amenaza de muerte, representante”, escribió O’Rourke en Twitter. “Claramente, usted no debería tener un AR-15, y nadie más debería”.

Cain respondió: “Eres un niño, Robert Francis”.

Twitter también tomó prontas medidas, eliminando el tuit del legislador dos horas después de que fuera publicado. Un vocero le dijo al Post que el mensaje violaba los términos de servicio de la compañía, la cual prohíbe la publicación de amenazas violentas.

Miles de usuarios respondieron al tuit antes de que fuera eliminado, y Cain se respondió a algunos de ellos. Cuando se le preguntó si acababa de amenazar con dispararle a un candidato presidencial y ex miembro del Congreso, Cain respondió: “Eres un idiota”. Cuando otro crítico le dijo que habían guardado una captura de pantalla de sus comentarios para el FBI, el legislador respondió: “Genial hermano”.

La provocación de Cain tuvo lugar poco después de que un moderador en el debate del jueves por la noche le preguntara a O’Rourke si su propuesta de exigir a los propietarios de rifles de asalto que vendieran sus armas al gobierno equivalía a quitarle las armas a la gente, tal como informó Amy B Wang al Post. El ex congresista de Texas no se inmutó, diciendo que las armas de asalto como la AR-15 y la AK-47 fueron diseñadas para el combate, y utilizan un tipo de munición de alto impacto y alta velocidad que “destroza todo dentro de tu cuerpo porque fue diseñada para hacer eso, para que te desangres en el campo de batalla, no puedas levantarte y matar a uno de nuestros soldados”.

“Cuando vemos que esto es utilizado contra los niños”, dijo, “diablos, sí, tomaremos tu AR-15, tu AK-47”.