'Amenaza de Trump sobre aranceles a México sólo es advertencia'

Washington.- El domingo el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo no creer que el presidente Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles del 25 por ciento a los automóviles fabricados al sur de la frontera si México no ayuda a contener el flujo de los inmigrantes indocumentados que se dirigen a Estados Unidos, diciendo tratarse solamente de una “advertencia” que debe escucharse, publicó CNN.

“Respecto a la amenaza de los aranceles, el presidente cree que el tema fronterizo, la seguridad fronteriza, el muro, la falla en la inmigración son temas muy importantes —incluyendo el narcotráfico—. Así que está diciendo, en caso necesario, tal vez tenga que tomar medidas de emergencia para abordar eso. No está por hacerlo. Ha dicho una probadita. Nada más está advirtiendo, y si uno conoce como yo a este presidente, más vale escucharlo”, dijo Kudlow en el programa de CNN “State of the Union”.

La semana pasada Trump hizo la amenaza después de retractarse de su amenaza de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México.

“Yo creo que con el tiempo podremos llegar a una reforma sobre la seguridad fronteriza y el muro y la reforma inmigratoria sin interferir con el tratado comercial T-MEC, el cual es estupendo para Estados Unidos y su mano de obra”, dijo el lunes Kudlow.