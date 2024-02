Amenaza Biden con vetar ley que ayudaría a Israel pero no a Ucrania

Nueva York.- El presidente Biden prometió este lunes vetar un proyecto de ley republicano de la Cámara de Representantes que proporcionaría 17 mil 600 millones de dólares en ayuda a Israel, calificándolo de "cínica maniobra política" destinada a perjudicar las posibilidades de aprobación de una legislación más amplia que proporcionaría dinero para Israel, Ucrania, Taiwán y la frontera de Estados Unidos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se oponen ferozmente al proyecto de ley más amplio, que fue presentado por un pequeño grupo bipartidista de senadores durante el fin de semana. El proyecto prevé un gasto de 118 mil 300 millones de dólares y la revisión de algunas de las leyes de inmigración del país para hacer frente a las recientes oleadas de inmigrantes en la frontera sur.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el sábado que los republicanos ofrecerían en su lugar el proyecto de ley de financiación exclusiva para Israel.

En su respuesta oficial de este lunes, la administración Biden dijo que el presidente vetaría el proyecto de ley de la Cámara si llegaba a su escritorio.

"La administración se opone firmemente a esta estratagema, que no hace nada para asegurar la frontera, no hace nada para ayudar al pueblo de Ucrania a defenderse de la agresión de Putin, no apoya la seguridad de las sinagogas estadounidenses, mezquitas y lugares de culto vulnerables, y niega la asistencia humanitaria a los civiles palestinos, la mayoría de los cuales son mujeres y niños", dijo la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca en un comunicado.

Johnson calificó la amenaza de veto de Biden de "acto de traición" a Israel.

"Israel está en guerra, luchando por su propio derecho a existir, mientras que nuestros valientes hombres y mujeres de uniforme están en peligro bajo sus órdenes de disuadir a Irán", dijo el Sr. Johnson. "Al amenazar con vetar la ayuda a Israel y a nuestras fuerzas militares, el presidente Biden está abandonando a nuestro aliado en su momento de mayor necesidad. Insto a los amigos de Israel y a los que se oponen a Irán a que llamen al farol del presidente y aprueben este paquete de ayuda limpia."

Si no se aprueba ninguno de los dos proyectos de ley, Biden se verá obligado a encontrar un nuevo enfoque para apoyar la guerra de Israel contra Hamás, el grupo armado de Gaza que lanzó un ataque terrorista dentro de Israel el 7 de octubre en el que murieron unas mil 200 personas.

Israel ha sido tradicionalmente uno de los mayores receptores de ayuda exterior de Estados Unidos, y el apoyo a esa ayuda ha contado generalmente con el respaldo de las mayorías de ambos partidos.