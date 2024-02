Amagan a Trump con confiscar bienes si no paga multa

The New York Times | Con intereses, el ex Presidente y magnate de bienes raíces debe al estado casi 454 millones de dólares, y a eso se le suman 87 mil 502 dólares por cada día que no paga.

Con intereses, el ex Presidente y magnate de bienes raíces debe al estado casi 454 millones de dólares, y a eso se le suman 87 mil 502 dólares por cada día que no paga. Crédito: AFP La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo a ABC News el martes que ella podría confiscar algunos de los activos de Donald Trump si éste no paga la millonaria multa impuesta por el Juez Arthur Engoron el 16 de febrero. Donald Trump podría perder algunas de sus preciadas propiedades si no paga su voluminosa multa por el juicio que se le siguió por fraude en Nueva York. Con intereses, el ex Presidente y magnate de bienes raíces debe al Estado casi 454 millones de dólares, y a eso se le suman 87 mil 502 dólares por cada día que no paga. Engoron llegó a la conclusión de que Trump durante años infló el valor de sus bienes para obtener contratos y créditos blandos, mientras construía su imperio de bienes raíces que lo llevó a la fama y eventualmente a la Casa Blanca. Trump niega haber cometido ilegalidad alguna y dice que apelará. "Si él no tiene los fondos para pagar la penalidad, entonces buscaremos por vía de los tribunales maneras de aplicar el fallo, y le pediremos al juez confiscarle los bienes", dijo James, demócrata, en entrevista con el reportero de ABC Aaron Katersky. La capacidad de Trump de pagar sus enormes costos legales está en duda ante dos reveses judiciales consecutivos: en enero, un jurado le ordenó pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por haberla difamado. Trump aseveró el año pasado que tiene unos 400 millones de dólares en efectivo, reservas que irían a pagar sus multas. El resto de su valor neto, que según él asciende varios miles de millones de dólares, consiste en campos de golf, rascacielos y otras propiedades de bienes, aparte de inversiones y otras propiedades. Pero es poco probable que James trate de tomar las llaves de la Trump Tower o Mar-a-Lago inmediatamente. Trump ha prometido apelar el fallo, y eso demoraría el cobro de sus multas mientras el proceso toma su curso. Si Trump no puede pagar, el Estado "podría confiscar y vender sus activos, y cobrar las deudas de todo el que le deba dinero", dijo Gregory Germain, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse. La confiscación de activos es una táctica legal común cuando un individuo no es capaz de pagar una multa civil. En un caso famoso, el Trofeo Heisman de O.J. Simpson fue confiscado y subastado en 1999 para cobrar parte de la multa de 33.5 millones de dólares que se le impuso por homicidio culposo. Trump podría evitar una confiscación de sus bienes si tiene suficiente dinero en efectivo -o si es capaz de convertir activos en suficiente liquidez- para pagar sus deudas más intereses. Lo que no se sabe es cuánto realmente tiene, porque la mayoría de la información sobre la riqueza de Trump viene de él mismo, mediante reportes al Gobierno y balances financieros anuales que Engoron consideró fraudulentos. Trump reportó tener unos 294 millones de dólares en efectivo o equivalentes en su más reciente balance financiero anual, para el año fiscal concluido el 30 de junio de 2021.