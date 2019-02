Alista NY nuevos cargos contra Manafort

Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York está preparando nuevos cargos contra Paul Manafort, ex jefe de campaña del Presidente Donald Trump, que el 8 de marzo conocerá su sentencia por uno de los 8 cargos por fraude fiscal y bancario por los que fue declarado culpable, informó el diario The New York Times.

Según el periódico, la Fiscalía del tribunal de Manhattan teme que Trump conceda el indulto a Manafort para evitar su ingreso en prisión.

Con esta imputación, se aseguraría que el antiguo jefe de campaña vaya a prisión, en caso de recibir un perdón presidencial.

El 8 de marzo, Manafort, de 69 años, conocerá la sentencia por haber trabajado entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros sin comunicárselo al Ejecutivo de Estados Unidos ni cotizar al erario público, como dicta la ley. La Fiscalía ha solicitado entre 19 y 24 años de prisión.

Trump tiene la capacidad de otorgar el perdón presidencial en crímenes federales, como es el caso, pero no así si la sentencia es dictaminada por un tribunal de un estado.

Hasta el momento, aunque el Presidente ha defendido a su anterior jefe de campaña no ha declarado abiertamente que tenga intención de utilizar sus prerrogativas presidenciales para evitar que Manafort ingrese en prisión.

Manafort tuvo que dimitir como jefe de campaña de Trump, cargo que desempeñó entre marzo y agosto de 2016, tras descubrirse que había ocultado a las autoridades un pago de 12,7 millones de dólares que recibió por asesorar al depuesto presidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014).

Según el diario, los fiscales investigan dos fraudes bancarios a la hora de pedir dos préstamos en 2017. Dichos préstamos estuvieron incluidos ya en los ocho cargos de la acusación federal por los que fue encontrado culpable en agosto de 2018, aunque las sentencias todavía no han sido dictaminadas.

Pero en aquel entonces, la Fiscalía del estado de Nueva York aplazó sus indagaciones para no interferir en el proceso federal.