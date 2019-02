Washington- Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, planea acusar al Presidente de utilizar lenguaje racista, mentir sobre su riqueza y una posible conducta delictiva cuando testifique el miércoles ante el comité de la Cámara de Representantes,

Los planes de Cohen fueron presentados a grandes rasgos a The New York Times por una persona familiarizada con lo que pretende decir en su testimonio, e indican que Cohen aportará documentos para respaldar sus declaraciones.

En un comunicado el martes por la mañana, Sarah Huckabee Sanders, Secretaria de prensa de la Casa Blanca, denunció a Cohen.

"El deshonrado criminal Michael Cohen irá a la cárcel por mentir al Congreso y hacer otras declaraciones falsas", dijo.

"Lamentablemente, acudirá al Congreso esta semana y podemos esperar más de lo mismo. Es ridículo que alguien crea en la palabra de un mentiroso condenado como Cohen, y es patético que tenga otra oportunidad para difundir sus mentiras".

Trump y sus aliados han estado preparando durante días para el testimonio de Cohen, que se llevará a cabo durante varias horas mientras el Presidente se encuentra en Vietnam para una cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Los asesores del Presidente esperan que sus aliados republicanos en el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes cuestionen la credibilidad de Cohen, tratando de pintarlo como un mentiroso y acusándolo de fabricar historias para ayudar a su causa.

Lanny J. Davis, abogada y asesora de Cohen, se negó a hablar sobre los detalles del testimonio de Cohen.

"El trabajó muy duro no solo para decir la verdad, sino para respaldarla con documentos", señaló.

El testimonio le brinda a Cohen la oportunidad de contar su historia bajo pena de perjurio ante una audiencia de millones de personas, aproximadamente dos meses antes de la fecha prevista de su presentación a la prisión.