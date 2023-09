¿Alguna vez se es demasiado mayor para vestir vintage?

Es cierto que cuando pensamos en ropa vintage hoy en día, a menudo pensamos en ella como un juego de jóvenes: la Generación Z redescubriendo los años 90 (o los 80 o principios de los 2000) y encontrando la alegría en los pantalones de tiro bajo, blusas cortas y minimochilas mientras todos los celebran como campeones de la sostenibilidad; o celebridades de rostro fresco que lucen modernas en la alta costura de mediados de siglo.

Amar la reventa es algo bueno, sin duda, pero también ha llevado a una situación en la que todo el significado de “vintage” se ha confundido con “ropa usada” y “retro” (que, de hecho, no son sinónimos).

Resulta que no existe una definición generalmente aceptada de “vintage”: el boletín Vou.com lo describe como “cualquier objeto que represente una era o período social anterior, que tenga al menos 20 años pero no más de 100 años”. Vestiaire dice que lo vintage tiene “15 años o más”. Muchos otros sitios usan el término simplemente para referirse a viejo, y por “viejo” me refiero a la temporada pasada. Lo cual es en sí mismo un desarrollo que puede atribuirse a nuestro sentido del tiempo extrañamente truncado, gracias a las redes sociales y al flujo constante de nueva información.

Déjame decirte: “Vintage” no significa la temporada pasada. Ni siquiera significa el año pasado.

Pero si pensamos en el significado como lo hace el Diccionario de Cambridge, como “de alta calidad y valor duradero, o que muestra las mejores y más típicas características de un tipo particular de cosa”, entonces se convierte en un significante de conocimiento y gusto. Y eso, respondiendo a la pregunta, no tiene absolutamente ningún límite de edad.

No es el momento en que se confeccionó una prenda lo que dicta si debes comprarla (o si alguna vez usaste un estilo similar) y ni siquiera su precio, sino su calidad y cómo encaja en tu nuevo guardarropa y tu yo actual.