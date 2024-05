¿Alguien quiere ser rector de universidad? Hay muchas vacantes

The New York Times | El campus de Cornell el año pasado. Su presidenta, Martha E. Pollack, anunció abruptamente su marcha este mes.Credit...Heather Ainsworth para The New York Times

Para vislumbrar las tumultuosas transiciones en el liderazgo universitario estadounidense en estos días, basta con mirar a los testigos que declararán en una audiencia en el Congreso el jueves, la cuarta de una ardiente serie sobre el antisemitismo en los campus que ha ayudado a derrocar a dos presidentes universitarios. Intervendrá Jonathan Holloway, presidente de la Universidad Rutgers y posible aspirante a suceder al dirigente de Yale que dejará el cargo el mes próximo. También lo hará el rector Gene D. Block, de la Universidad de California en Los Ángeles, que dejará su cargo en julio y cederá su puesto de 17 años a una persona aún sin nombre. En cualquier otra época, ya se habría anunciado quiénes serían los próximos rectores de la U.C.L.A. y Yale. Pero las incertidumbres que se ciernen desde California a Connecticut demuestran lo complejos que se han vuelto los puestos directivos en un entorno cada vez más polarizado. Desde diciembre, Cornell, Harvard y la Universidad de Pennsylvania han anunciado abruptamente la dimisión de sus presidentes, y las de Harvard y Pennsylvania se produjeron después de comparecencias ante el Congreso ampliamente ridiculizadas. Y la semana pasada, Mike Lee, presidente de la Universidad Estatal de Sonoma, se retiró después de que el rector de la Universidad Estatal de California dijera que un anuncio sobre un acuerdo que había hecho con manifestantes pro-palestinos fue "enviado sin las aprobaciones apropiadas" y un acto de "insubordinación." Otro testigo del jueves, Michael H. Schill, presidente de la Universidad Northwestern, lleva en su puesto sólo desde 2022, pero se ha enfrentado a peticiones de dimisión por un acuerdo que alcanzó con manifestantes. "Siempre pasa algo en la educación superior, y estos son trabajos duros en un buen día", dijo Margaret Spellings, ex presidenta del Sistema de la Universidad de Carolina del Norte, quien señaló que, especialmente ahora, los campus de la nación eran "las primeras líneas de la plaza pública estadounidense." Jonathan Holloway, presidente de la Universidad de Rutgers, se perfila como aspirante a la presidencia de Yale.Credit...Sam Hodgson para The New York Times Los cargos presidenciales siempre han sido un reto. Pueden requerir el aplomo de un diplomático y una gran erudición, así como el talento para recaudar fondos de antiguos alumnos exigentes, dirigir a profesores exigentes y conectar con estudiantes maduros, todo ello sin perder de vista el entusiasmo por el fútbol. Pero hoy en día, incluso las presidencias de alto nivel -azotadas por protestas y políticos, ataques personales e interminable escrutinio- no siempre atraen como antaño. "Entiendo que la gente se muestre reacia y se lo piense dos veces", afirma el reverendo John I. Jenkins, cuyo mandato de casi 19 años como presidente de la Universidad de Notre Dame concluirá este mes. "No es para los débiles de corazón". Una encuesta realizada en 2022 por el Consejo Estadounidense de Educación reveló que los presidentes en funciones eran, en general, más nuevos en sus cargos que en el pasado, pero que más de la mitad esperaba dimitir en un plazo de cinco años. En Massachusetts, 12 de las 58 presidencias de colegios privados han estado vacantes en el último año, según Steven DiSalvo, presidente del Endicott College de los suburbios de Boston. Sin embargo, las universidades no siempre han actuado con rapidez para cubrir los puestos. Enfrentados a presiones políticas y financieras, los consejos de administración de las universidades parecen haberse vuelto aún más alérgicos al riesgo, y las búsquedas se han vuelto últimamente más rigurosas, con investigaciones exhaustivas de los antecedentes y nuevos controles de plagio que pueden llevar a docenas de horas de exámenes minuciosos. Los controles de plagio "no eran algo que se hiciera en el pasado", afirma Nicholas B. Dirks, ex rector de la Universidad de California en Berkeley. Pero cada vez son más frecuentes después de que las denuncias de plagio contra Claudine Gay influyeran en su dimisión como presidenta de Harvard el pasado invierno. "Cualquiera que huela a polémica es, si no descalificado, sí examinado con más atención", dijo Dirks, que recientemente escribió "City of Intellect", un relato de las presiones a las que se enfrentó en Berkeley durante una crisis fiscal y los disturbios en el campus. Michael H. Schill, el relativamente nuevo presidente de la Universidad Northwestern, testificará en una audiencia en el Congreso el jueves.Credit...Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times, via Associated Press Por el momento, según los veteranos de la enseñanza superior, los consejos de administración prudentes podrían mostrarse más propensos a ascender a personas con experiencia en la universidad que a apostar por recién llegados. La Universidad de Stanford, por ejemplo, eligió a Jonathan Levin como su próximo presidente, recurriendo a alguien que se licenció allí en la década de 1990 y se incorporó al cuerpo docente en 2000. Richard K. Lyons, que asumirá el cargo en Berkeley en julio, tiene vínculos aún más antiguos con su campus: Se licenció en 1982 y es profesor desde 1993. Los consejos de administración también han estado dispuestos a mantener a presidentes interinos durante periodos prolongados. Cuando Martha E. Pollack, presidenta de Cornell durante los últimos siete años, anunció este mes que se jubilaría en junio, la universidad dijo que retrasaría la búsqueda de su sustituto al menos 15 meses. Penn ha aplazado la búsqueda pública de un presidente permanente, a pesar de que M. Elizabeth Magill dimitió en diciembre. "Encontrar un presidente es un proceso muy complicado, porque todos los miembros de la universidad se preocupan por esa elección, y acertar es importante para todos", afirma John Isaacson, presidente de Isaacson, Miller, una empresa que ha ayudado en la búsqueda de muchas de las mejores universidades. "Es un proceso que lleva tiempo". U.C.L.A. y Yale no respondieron a las preguntas sobre sus búsquedas presidenciales. Algunos posibles presidentes son tan cautelosos como las universidades. El Dr. Dirks, ex rector de la Universidad de California en Berkeley, dijo que había oído que el número de candidatos disminuía a medida que los posibles presidentes reflexionaban sobre las dificultades del puesto, a pesar de las mansiones y los salarios que pueden alcanzar las siete cifras. El Dr. DiSalvo, presidente del Endicott College, que dirige un programa de formación para aspirantes a presidentes, afirmó: "Ya no tiene el atractivo de antes". Uno de los retos más persistentes es que los presidentes tienen que lidiar con muchos electores -estudiantes, padres, profesores, otros empleados de la universidad, funcionarios públicos, donantes, antiguos alumnos, patrocinadores de programas deportivos- con intereses contrapuestos. "El cargo se convierte en uno en el que da igual lo que hagas, alguien va a ir a por ti", afirma Michael M. Crow, Presidente de la Universidad Estatal de Arizona. ("Chico, tus antiguos alumnos, si no les gusta algo que está pasando, especialmente en el atletismo, están en ello", dijo entre risas Richard B. Myers, ex jefe del Estado Mayor Conjunto que más tarde fue presidente de la Universidad Estatal de Kansas). Mark Yudof, que dirigió los sistemas de la Universidad de California y la Universidad de Texas, comparó una presidencia con el cargo de alcalde o gobernador. "Ni siquiera sabes todo lo que pasa en tu universidad, y mucho menos en el resto del mundo", dijo Yudof, cuya primera presidencia fue la de la Universidad de Minnesota. Incluso en las universidades más pequeñas, las presiones han aumentado, intensificadas por las redes sociales. Marjorie Hass, presidenta del Council of Independent Colleges (Consejo de Universidades Independientes), dijo que los presidentes estaban recibiendo quejas de todo tipo, desde estudiantes hasta miembros de las confesiones religiosas que financian las escuelas. "La expectativa es estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana", afirma. Y en cualquier momento, los debates nacionales e internacionales amenazan con irrumpir en la vida universitaria con una rapidez e intensidad sorprendentes. En años de elecciones presidenciales, según muchos líderes, puede ser incluso peor, ya que el envenenado discurso nacional inunda los campus. "La tensión que se siente es la de intentar crear una cultura de comunidad diferente del espíritu nacional", afirma Steve Briggs, presidente del Berry College, una pequeña universidad del noroeste de Georgia. Aunque algunos presidentes proceden del mundo empresarial o político, muchos ascendieron en el mundo académico, lo que a veces lleva a lo que el padre Jenkins, presidente de Notre Dame, llamó "un desajuste entre las credenciales que tienes para llegar a este trabajo y las habilidades que necesitas cuando estás en él". Rara vez entran en sus funciones suspirando por peleas en una cámara estatal o en el Capitolio, y muchos no están acostumbrados a esas disputas campales. "Para formar parte de la gran narrativa política y del centro de atención, no se llega necesariamente a los puestos para eso", dijo Quinton T. Ross Jr. presidente de la Universidad Estatal de Alabama y ex legislador estatal. "La verdad es que no. Pero es normal". Pocos rectores universitarios reconocen abiertamente sus dudas sobre su trabajo, aunque algunos ocultan su deseo de volver a desempeñar funciones similares. A pesar de la agitación, Daniel Diermeier, rector de la Universidad de Vanderbilt, cree que las exigencias urgentes de hoy pueden hacer que el trabajo sea más gratificante. "Prefieres ser primer ministro de Gran Bretaña en el 43 que en el 53", dijo. "Si vas en esta dirección, ¿no quieres hacerlo cuando importa? Sí, es más difícil. Sí, es más estresante. Pero, al fin y al cabo, queremos tener un impacto, ¿no? Y cuando hay mucho en juego, tu liderazgo importa más". Se hizo una corrección el 22 de mayo de 2024: Una versión anterior de este artículo contenía un error en el apellido de la presidenta del Consejo de Colegios Independientes. Se llama Marjorie Hass, no Haas.