Alerta Fauci contra fiestas de Super Bowl

Associated Press

Washington— El mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos está alertando acerca de que los eventos por el Super Bowl se conviertan en incidentes de super propagación.

El doctor Anthony Fauci, quien asesora al Gobierno en la pandemia de Covid-19, dijo que en las fiestas por el mayor evento del Futbol Americano las personas deberían mantener "un perfil bajo" y calmarse.

"Uno no quiere fiestas con personas con las que no has tenido mucho contacto", dijo el experto a Today, de NBC. "Simplemente no sabes si estás infectado, entonces, aunque sea difícil, al menos por esta ocasión, mantengan un perfil bajo y estén calmados".

Durante una entrevista este miércoles, Fauci dijo que no es el momento de hacer fiestas para ver el evento debido a la posibilidad de que haya infectados con el coronavirus que puedan contagiar a otros.

"Los grandes eventos como el juego del domingo en Tampa, Florida, entre los Chiefs de Kansas y los Bucaneros de Tampa Bay, son siempre motivo de preocupación por la transmisión del virus", explicó Fauci.

La NFL ha limitado la asistencia al juego a 22 mil personas debido a la pandemia de Covid-19, que en EU ha cobrado la vida de más de 446 mil.