Alega médico que Biden no está bien de salud

Washington.- Un experto en medicina interna en la Ciudad de Nueva York aseguró al diario neoyorquino The New York Post que las fallas de memoria del presidente Joe Biden registradas por el fiscal Especial Robert Hur en su reporte sobre documentos clasificados muestran que el mandatario no está bien.

Entrevistado tras la difusión del reporte en que el fiscal especial concluyó en no presentar cargos contra Biden por el manejo de documentos clasificados luego de dejar su cargo como vicepresidente de Estados Unidos en 2013, el médico dijo al tabloide neoyorquino que la salud del presidente debe transparentarse.

"Algo no está bien, e incluso si es algo menor, debe explicarse al público", dijo a The New York Post, el doctor Stuart Fischer, un médico primario que labora en un asilo de ancianos en el Bronx en Nueva York.

"El caballo ya está fuera del granero. No sólo tiene (Biden) una enfermedad de algún grado, sino que se ha demorado en producir evidencia objetiva", añadió el médico al tabloide especializado en escándalos.

El reporte de 388 páginas publicado por el fiscal especial Robert Hur está centrado en evaluar la investigación en torno al manejo de documentos clasificados por parte de Biden luego de que el propio equipo del Mandatario reportara el hallazgo de esos papeles en su casa en Delaware.

A diferencia del caso del expresidente Donald Trump a quien se le fincaron en 2023 unos 37 cargos criminales por retener y esconder al menos 15 cajas de documentos ultrasecretos, el fiscal Especial Hur reconoció que en el caso del presidente Biden, existió cooperación con la pesquisa desde el inicio.