Alarma Fauci por bajas tasas de vacunación en EU

Anthony S. Fauci advirtió este domingo que la pandemia de coronavirus ahora "va en la dirección equivocada" en Estados Unidos, porque muchos estadounidenses todavía eligen no vacunarse.

Cuando se le preguntó sobre las proyecciones en modelos estadísticos recientes de que los casos y muertes por Covid-19 podrían aumentar en los próximos meses si las tasas de vacunación no aumentan, Fauci dijo que "no va a ser bueno".

Con aproximadamente la mitad de los estadounidenses aún no vacunados y circulando la variante Delta de rápida propagación, Fauci y una variedad de funcionarios de salud actuales y anteriores expresaron su exasperación por la situación este domingo y presionaron enérgicamente el caso de que la vacunación es la mejor y más efectiva forma para detener la marea de casos de Covid.

"Es realmente una pandemia entre los no vacunados", dijo Fauci, y agregó que "es como si tuviéramos dos tipos de Estados Unidos. Tenemos la parte no vacunada muy vulnerable y la parte vacunada relativamente protegida. Si estás vacunado, estás en una categoría muy diferente a la de alguien que no está vacunado".