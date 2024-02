Agentes podrían no enfrentar cargos tras tiroteo en Uvalde

Uvalde.- Después de más de un año de presión para presentar cargos penales contra algunos de los agentes del orden de Texas responsables de la respuesta fallida al tiroteo en la escuela primaria Robb, el mes pasado la fiscal local Christina Mitchell convocó a un gran jurado para investigar.

Pero incluso después de que se complete esa revisión de meses, es posible que los agentes del orden no enfrenten cargos penales, dicen los expertos legales. Esto se debe a que los agentes de policía casi nunca son procesados penalmente, y los cargos por no actuar son aún más raros.

Los procedimientos del gran jurado en Texas se mantienen en secreto y normalmente no se sabe cómo se presentan los casos a los jurados que deciden si hay pruebas suficientes para acusar formalmente a alguien de un delito o proceder a un juicio.

No está claro si el fiscal de distrito de Uvalde planea presentar pruebas a los miembros del gran jurado de que algunas víctimas habrían sobrevivido si el personal médico hubiera iniciado antes el tratamiento. Cientos de agentes que respondieron al tiroteo esperaron 77 minutos para entrar en las aulas, donde un hombre armado utilizó un rifle AR–15 para disparar indiscriminadamente a estudiantes y profesores en dos aulas contiguas de cuarto grado. Diecinueve alumnos y dos profesoras murieron en el tiroteo del 24 de mayo de 2022.

En agosto de 2022, los Texas Rangers pidieron al doctor Mark Escott, director médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas y director médico de la ciudad de Austin, que examinara las heridas de las víctimas y determinara si alguna podría haber sobrevivido. Se sabe que cuatro de ellas tenían latidos cardíacos cuando fueron rescatadas de las aulas.

Pero un año después, la oficina de Mitchell le dijo a Escott que estaba “avanzando en una dirección diferente” y que ya no quería que se realizara el análisis. “No me queda claro por qué no querrían que se hiciera un análisis como este”, señaló Escott.

Escott comentó que nunca tuvo acceso a los informes de la autopsia ni a los registros del hospital y del servicio de urgencias. Basándose en los escasos registros que revisó, cree que al menos una persona podría haber sobrevivido si los agentes de policía hubieran intervenido antes.

El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, visitó Uvalde el mes pasado para presentar las conclusiones de un mordaz informe federal de 575 páginas. Dijo que se podrían haber salvado vidas si los agentes se hubieran enfrentado al tirador antes, en lugar de ignorar los protocolos establecidos sobre tiroteos masivos.

El informe del Departamento de Justicia (DOJ) también señaló que al menos una víctima fallecida estaba viva a las 11:56 a.m., 20 minutos después de que los agentes ingresaron a la escuela.

Mitchell no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de The Tribune. Por lo tanto, no está claro por qué detuvo el estudio de supervivencia, que podría haber proporcionado información crítica al gran jurado.

El senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata por San Antonio, dijo que las familias de Uvalde merecen responsabilidad y claridad sobre la capacidad de supervivencia de las víctimas.

Un deber de proteger

A pesar de que el entrenamiento policial instruye a los agentes a enfrentarse a un tirador, cientos de oficiales que acudieron a la escuela primaria Robb esperaron más de una hora para enfrentarse al pistolero.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido sistemáticamente que los agentes no tienen el “deber constitucional de proteger”, incluso si han sido capacitados para hacerlo. E incluso si el gran jurado de Uvalde decide acusar a los agentes, los fiscales tendrían entonces la difícil carga de demostrar más allá de toda duda razonable que los agentes tenían el deber legal específico de actuar y que al no actuar causaron un daño específico.

“Hay una gran diferencia entre lo que es moralmente correcto y lo que la ley realmente exige”, dijo Seth Stoughton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur y exoficial de Policía.

El informe del DOJ encontró fallas en el liderazgo, el mando y la coordinación en el lugar del tiroteo. El mayor error, según el informe, fue que los agentes trataron erróneamente la situación como un incidente con un sujeto atrincherado en lugar de un tirador activo, a pesar de la evidencia de lo contrario.

Varios agentes dimitieron o fueron despedidos en los meses posteriores a la balacera. Pete Arredondo, exjefe del Departamento de Policía del distrito escolar, fue despedido por la junta escolar en agosto de 2022. Fue uno de los pocos agentes nombrados en el informe del DOJ.

Kirk Burkhalter, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Nueva York, dijo que sospecha que los agentes de la ley podrían enfrentarse a tres posibles cargos penales: homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y abandono o puesta en peligro de un menor.

Esos dos primeros cargos requerirían que la fiscalía probara que los agentes “causaron la muerte” de un individuo. La evidencia de que las víctimas podrían haber sobrevivido al ataque si los agentes hubieran intervenido más rápidamente podría respaldar la acusación. No está claro si la oficina de Mitchell hizo que alguien buscara esas pruebas después de descartar el informe de supervivencia.

Los abogados dijeron que no conocen casos anteriores en los que agentes de policía hayan sido procesados con éxito por no actuar.