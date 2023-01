Afroamericanos, más propensos a enfrentar auditorías fiscales, según estudio

Washington.- Los contribuyentes afroamericanos tienen al menos tres veces más probabilidades de ser auditados por el Servicio de Impuestos Internos que otros contribuyentes, incluso después de tener en cuenta las diferencias en los tipos de declaraciones que presente cada grupo, concluyó un equipo de economistas en uno de los estudios más detallados hasta ahora sobre la raza y el sistema tributario de la nación.

Los hallazgos no sugieren sesgo por parte de los agentes fiscales individuales, que no conocen la raza de las personas a las que auditan. Tampoco sugieren ninguna razón válida para que el I.S.R. apuntar a los estadounidenses afroamericanos a tasas tan altas; no hay evidencia de que el grupo incurra en más evasión de impuestos que otros.

En cambio, los hallazgos documentan la discriminación en los algoritmos informáticos que utiliza la agencia para determinar quién es seleccionado para una auditoría, según el estudio realizado por economistas de la Universidad de Stanford, la Universidad de Michigan, la Universidad de Chicago y el Departamento del Tesoro.

Parte de esa discriminación parece estar arraigada en decisiones que los funcionarios del I.S.R. hicieron durante la última década en su intento de mantener la aplicación de los impuestos frente a los recortes presupuestarios, confiando en sistemas automatizados para seleccionar las declaraciones para la auditoría.

Esas decisiones han producido un enfoque que señala de manera desproporcionada las declaraciones de impuestos con posibles errores en la solicitud de ciertos créditos fiscales, como el crédito fiscal por ingreso del trabajo, que complementa los ingresos de los trabajadores de bajos ingresos en un esfuerzo por aliviar la pobreza. Esas declaraciones de impuestos se seleccionan más a menudo para auditorías, independientemente de la cantidad de impuestos adeudados que la agencia pueda recuperar.

El resultado son tasas de auditoría de afroamericanos que son entre tres y cinco veces la tasa de otros contribuyentes, incluso cuando se compara ese grupo con otros contribuyentes que también reclaman el E.I.T.C.

El I.S.R. no detalla cómo selecciona las declaraciones para la auditoría. Pero los investigadores pudieron aislar varias explicaciones aparentes de por qué los contribuyentes afroamericanos son atacados con mucha más frecuencia. Una es la complejidad: es mucho más difícil para la agencia auditar declaraciones que incluyen ingresos comerciales, porque ese proceso requiere la experiencia de auditores individuales. Tales declaraciones parecen auditarse con menos frecuencia que las declaraciones de contribuyentes similares que no declaran ingresos de un negocio.

Los contribuyentes afroamericanos son mucho menos propensos que otros a declarar ingresos comerciales. Y los contribuyentes afroamericanos parecen presentar declaraciones de manera desproporcionada con el tipo de errores potenciales que son fáciles para el sistema de identificar, como subdeclarar ciertos ingresos o reclamar créditos fiscales para los que el contribuyente no califica, encuentran los autores.

En efecto, los investigadores sugieren que el I.S.R. se ha centrado en auditorías que son más fáciles de realizar y, como resultado, se encuentra auditando de manera desproporcionada a un grupo históricamente desfavorecido en lugar de a otros contribuyentes, incluidas personas de alto patrimonio neto.