Afecta a bancos de EU desplome en precio de acciones

Un grupo de bancos regionales intentó este jueves convencer al público sobre su solidez financiera, aun cuando se desplomó el precio de sus acciones y los inversionistas están haciendo apuestas acerca de cuál podría ser el siguiente en caer. Ese tumulto generó dudas acerca del futuro de esas instituciones crediticias, sugiriendo una nueva fase de la crisis que empezó hace dos meses con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que fue enfatizado por el decomiso y venta de First Republic Bank. PacWest y Western Alliance están en el ojo del huracán, a pesar de las afirmaciones de estas instituciones de que sus finanzas son sólidas. Las acciones de PacWest perdieron el 50 por ciento de su valor, mientras que Western Alliance cayó en un 38 por ciento este jueves. Otros bancos medianos, incluyendo a Zions y Comerica también registraron descensos de dos dígitos. A diferencia de los bancos que han quebrado después que los depositantes se apresuraron a retirar su dinero, las instituciones de crédito que están actualmente bajo presión han reportado una base relativamente estable de depósitos y no tienen muchos créditos riesgosos. También son mucho más pequeños que Silicon Valley Bank y First Republic, que cada uno tenía 200 billones de dólares de activos cuando colapsaron. PacWest, que tiene su sede en Los Ángeles, tiene unos 40 billones de dólares en activos y Western Alliance, cuyas oficinas centrales están en Phoenix, tiene 65 billones de activos. Ambos bancos tienen menos de 100 sucursales. La amenaza más inmediata que enfrentan los bancos, según los analistas, es una crisis de confianza. Los titulares acerca de su caída en espiral del valor de sus acciones podrían asustar a los depositantes y cambiar radicalmente la habilidad que tienen los bancos de operar normalmente.