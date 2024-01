Advirtió FDA que un medicamento para el asma podía provocar desesperación

A principios de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) respondió a décadas de crecientes preocupaciones sobre un medicamento comúnmente recetado para el asma y las alergias desplegando una de sus herramientas más potentes: una cruda advertencia en la etiqueta del medicamento de que podría causar agresividad, agitación e incluso pensamientos suicidas.

La etiqueta de la agencia, dirigida principalmente a los médicos, debía alertar sobre Singulair, medicamento de 25 años de antigüedad también conocido por su nombre genérico, montelukast. Pero apenas hizo mella en su uso: En 2022, el fármaco se seguía recetando a 12 millones de personas en Estados Unidos.

Los niños son los más expuestos a los efectos nocivos de la droga y, aunque su consumo entre los menores ha disminuido, 1,6 millones de ellos la siguen tomando, incluido el hijo de Nicole Sims. La Sra. Sims no tenía ni idea de por qué, a los 6 años, su hijo empezó a tener pesadillas y alucinaciones de una mujer en la ventana. Cuando le dijo que quería morir, la Sra. Sims entró en Internet, desesperada en busca de respuestas.

Fue entonces cuando se enteró de la advertencia de la FDA. También encontró un grupo de apoyo en Facebook con 20.000 miembros para personas que habían experimentado los efectos secundarios del medicamento. Los miembros del grupo relataron un inquietante número de víctimas que relacionaron con el fármaco con la ayuda de sus compañeros, no de sus médicos.

"Es una crisis de salud mental que nadie reconoce", dijo Anna Maria Rosenberg, administradora del grupo.

La gestión de Singulair por parte de la FDA ilustra las deficiencias sistémicas de la agencia a la hora de abordar los efectos secundarios problemáticos de los medicamentos aprobados hace mucho tiempo y de advertir al público y a los médicos cuando surgen problemas graves. La agencia había señalado la etiqueta de advertencia de 2020, conocida como "advertencia en caja", a los grupos de médicos, pero no había exigido que se educara a los médicos sobre los efectos secundarios del fármaco.

En 1998, los reguladores federales desestimaron inicialmente las pruebas que surgieron durante el proceso de aprobación sobre el potencial del fármaco para afectar al cerebro y no revisaron su evaluación hasta dos décadas después. La FDA tardó en alertar al público cuando aparecieron informes de problemas psiquiátricos, lo que puso de manifiesto las deficiencias de un sistema de control de fármacos que hace recaer en los fabricantes la responsabilidad de informar sobre los problemas.

Nicole Sims de Lenoir City, Tennessee, con su familia.

Un frasco de montelukast que perteneció a Genevieve Bracken, de Utah, que se suicidó a los 14 años.

La FDA descubrió hace casi una década que Merck, fabricante de Singulair, había recibido miles de informes más sobre los efectos secundarios del fármaco que la propia agencia o su homóloga mundial. Y tras el sonado suicidio de un adolescente en 2007, la FDA no llegó a obligar a Merck a realizar estudios más rigurosos y costosos que podrían haber aclarado la frecuencia de las reacciones adversas.

La prescripción del fármaco se ha mantenido en niveles elevados, lo que ha suscitado dudas sobre si la alerta ha llegado a suficientes médicos y pacientes, que a menudo no leen la letra pequeña de la etiqueta bien plegada del medicamento, metida en una bolsa en la farmacia. (Los datos de prescripción fueron facilitados a The New York Times por Komodo Health).

Muchos médicos apoyan la disponibilidad del fármaco y consideran suficientes las advertencias existentes. Pero los investigadores están cada vez más alarmados por sus efectos, especialmente en los niños, y por lo que consideran un fracaso de la FDA a la hora de determinar cuántos han resultado perjudicados o de informar a los médicos.

"¿Cuáles son los grandes estudios que nos dicen con qué frecuencia ocurre? No hay ninguno", dijo Thomas Moore, del Centro Johns Hopkins para la Seguridad y Eficacia de los Medicamentos, que ha seguido durante mucho tiempo los informes de los efectos psiquiátricos del montelukast. "Se trata de un problema estructural".

El Dr. Reshma Ramachandran, profesor asistente de la Universidad de Yale y médico de familia, dijo que la advertencia no había llegado a los canales que los médicos notan y que la agencia "tiene que hacer mucho más en términos de comunicación directa a los médicos y a través de canales más activos."

Advertencia en el recuadro de Singulair

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) añadió una advertencia en el recuadro de Singulair en 2020.

En busca de respuestas

Al emitir la advertencia en marzo de 2020, la FDA exigió a los farmacéuticos que distribuyeran una guía del medicamento y añadió la advertencia, con una fina línea negra como borde, a la etiqueta del fármaco. La agencia también envió una alerta de seguridad a los suscriptores de correo electrónico, señaló la advertencia a docenas de grupos profesionales y de pacientes, y publicó un artículo en una revista médica sobre su razonamiento.

Pero no utilizó su autoridad para exigir el control de los efectos secundarios o la formación de los médicos. Rara vez se prohíbe totalmente la venta de medicamentos aprobados con efectos secundarios conocidos.

Aunque los investigadores ven indicios que apuntan a una relación entre el fármaco y los efectos secundarios psiquiátricos, los estudios varían significativamente en cuanto a la frecuencia con que aparecen o, en algunos casos, en cuanto a si aparecen o no. Los informes incluyen una amplia gama de efectos psiquiátricos, lo que dificulta precisar la causa.

La agencia ha sopesado los riesgos psiquiátricos del montelukast frente a su amplio uso en el tratamiento del asma, que puede ser mortal.

Funcionarios de la FDA dijeron que habían tomado las medidas apropiadas. En una entrevista, los funcionarios dijeron que una serie de informes convincentes de problemas psiquiátricos parecían estar relacionados con la droga y que la advertencia en caja estaba destinada a aumentar la conciencia.

Ashley y Chris Bracken, padres de Genevieve, en el dormitorio de Genevieve. La Sra. Bracken dijo que ella y su marido supieron más sobre el estado mental de su hija después de su muerte.

La agencia sigue estudiando las notas de los historiales médicos electrónicos en busca de pistas sobre los efectos secundarios, y sus responsables afirman que "continúa vigilando e investigando esta importante cuestión." Pero puede que no sea factible determinar con precisión los riesgos: Se necesitaría un gran estudio para captar sucesos como los suicidios, que siguen siendo raros, dijo la doctora Sally Seymour, directora de la división de fármacos pulmonares de la FDA.

Ante las preocupaciones que persisten, los investigadores, incluidos algunos de la F.D.A., han vuelto a los estudios básicos con animales para examinar los posibles efectos del montelukast en el cerebro, una búsqueda que podría tardar una década en completarse.

Merck, que obtuvo miles de millones de dólares de ingresos con este medicamento, lo vendió en 2021 a la empresa Organon. Merck remitió comentarios a Organon, pero en una presentación judicial de abril de 2023 negó "un vínculo significativo entre Singulair y eventos neuropsiquiátricos."

Organon afirmó en un comunicado que la empresa había comunicado la información adecuada a los pacientes y a los profesionales sanitarios sobre los riesgos y beneficios del medicamento. "Nada es más importante para Organon que la seguridad de nuestros medicamentos y de las personas que los utilizan", afirmó la empresa. Otras empresas de genéricos también venden el medicamento.

Recetas de Singulair

Cada año, más de 12 millones de personas en Estados Unidos reciben al menos una receta de Singulair o montelukast.

La advertencia se añadió antes de que el hijo de la Sra. Sims empezara a hablar de oír voces aterradoras y ver paredes que parecían derretirse. Si lo hubiera sabido, dijo, habría dejado de tomar el medicamento de inmediato.

Ashley Bracken también desearía que la consulta de alergias de su familia en Utah le hubiera avisado de la advertencia en la caja.

La hija de la Sra. Bracken, Genevieve, había estado tomando el medicamento desde los 7 años y se deprimió cada vez más después de que un médico aumentara su dosis al nivel de adultos en abril de 2021, cuando tenía 13 años. Su madre atribuyó inicialmente el obsesivo lavado de manos de su hija a la pandemia. Ella atribuyó el mal humor de su hija a la angustia adolescente.

La Sra. Bracken dijo que vio por primera vez una lista de los efectos secundarios del medicamento, que incluyen el trastorno obsesivo compulsivo, en una captura de pantalla del teléfono de Genevieve de octubre de 2021.

Ella y su marido habían estado rastreando el dispositivo en busca de alguna pista de por qué la niña, que entonces tenía 14 años, se había suicidado días antes de las Navidades de ese año. La advertencia de la FDA incluía el suicidio, aunque la agencia ha dicho que ningún estudio ha evaluado definitivamente el riesgo. La consulta médica de la familia declinó una solicitud de entrevista.

"Nos enfermó", dijo la Sra. Bracken. "En ese momento, buscábamos respuestas, porque lo que hizo no tenía sentido".

Ventas crecientes, preocupaciones crecientes

Singulair, aprobado en 1998, pronto se convirtió en uno de los medicamentos más vendidos. Con un mercado de 25 millones de personas asmáticas y alérgicas, los representantes de ventas invadieron las consultas médicas. Promocionaban el fármaco como una alternativa diaria a los corticosteroides inhalados, considerados más eficaces pero también más engorrosos. Singulair se presentaba en forma de pastillas masticables para niños con sabor a cereza.

En Merck surgieron problemas: Un denunciante afirmó en una demanda de 2008 que la empresa pagaba indebidamente a los médicos para que recetaran medicamentos, incluido Singulair, y que el fármaco "provoca agresividad y problemas de déficit de atención" en los niños. Merck resolvió las demandas, en su mayoría relacionadas con otros fármacos, y no admitió haber cometido ningún delito.

Merck promocionó la medicación entre los padres y, en 2009, se asoció con la personalidad televisiva Jo Frost, conocida como "Supernanny" en la telerrealidad. Merck, que también fabrica un inhalador para el asma, financió a la Academia Americana de Pediatría para formar a los médicos en el diagnóstico y la prescripción del asma, según informó una filial de Fox en 2010. (Una filial de la NBC también ha informado de problemas con el medicamento).

El fármaco, un éxito mundial, reportaría a Merck unos ingresos estimados en 50.000 millones de dólares, según un reciente análisis de Reuters sobre la problemática historia del medicamento.

En 2007, sus posibles inconvenientes llamaron la atención de todo el mundo cuando Elizabeth Little, senadora del estado de Nueva York, se puso en contacto con la FDA para informar de que un adolescente de 15 años que tomaba Singulair se había vuelto desesperanzado y ansioso, según muestran los registros de la agencia. El adolescente se suicidó 17 días después de empezar a tomar el fármaco.

En lugar de ordenar nuevos estudios sobre Singulair, la FDA permitió a Merck revisar los ensayos existentes. La empresa concluyó en 2009 que esos ensayos no se habían concebido para detectar problemas psiquiátricos o suicidios, y que se habían observado pocos. Un examen de los informes de efectos secundarios por parte de la FDA llevó a Merck ese mismo año a añadir a la etiqueta advertencias sobre alucinaciones, hostilidad, ansiedad y suicidio.

Hasta 2019, la FDA había documentado 82 suicidios de personas que tomaban montelukast. Más de 500 intentos de suicidio también se han relacionado con el medicamento en informes no verificados a la agencia.

Los problemas llamaron la atención en todo el mundo. Los investigadores que examinaron los informes de efectos secundarios enviados a la Organización Mundial de la Salud en 2015 descubrieron tasas exageradas de ansiedad y comportamiento suicida entre los niños que tomaban montelukast, un hallazgo que los investigadores consideraron "sorprendente" en niños pequeños.

El hijo de la Sra. Sims en casa. Dijo que seguía preocupada por los signos persistentes de depresión, y pocos estudios han examinado si el montelukast tiene efectos a largo plazo.

En una revisión de 2022 del mismo tipo de informes se hallaron tasas elevadas de agresividad y agitación. Se notificaron pesadillas con una frecuencia 25 veces superior a la esperada y pensamientos suicidas con una frecuencia 18 veces superior.

Este tipo de estudios basados en informes voluntarios pueden identificar problemas, pero no precisar con qué frecuencia aparecen. Las investigaciones que intentan hacerlo utilizando historiales médicos más detallados son dispares. Los estudios sobre adultos mayores y veteranos de EE.UU. y un estudio de la F.D.A. sobre depresión y suicidio encontraron pocos problemas.

Algunos médicos citan estos estudios para argumentar que la advertencia de la FDA en 2020 fue suficiente. Dijeron que el montelukast seguía siendo popular porque trataba el asma y las alergias al mismo tiempo, sin efectos secundarios para algunas personas. El fármaco facilita la respiración suprimiendo la inflamación en las vías respiratorias.

"En algunos estudios se observa un aumento del riesgo, y en otros no", señaló el Dr. John Kelso, alergólogo de la Clínica Scripps de San Diego.

Algunas revisiones siguen encontrando problemas. Un estudio de 2021 sobre datos sanitarios coreanos descubrió que los adultos mayores que tenían asma y luego desarrollaron problemas psiquiátricos tenían un 70% más de probabilidades de haber tomado fármacos del tipo montelukast que los que no los habían tomado. En Dinamarca, los adultos jóvenes a los que se recetó el fármaco tenían un 38% más de probabilidades de necesitar pronto medicación psiquiátrica o para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según un estudio de 2023.

Incluso tales informes "observacionales" pueden estar sesgados por las características únicas de las personas que toman un medicamento, dijo el Sr. Moore, de Johns Hopkins.

Sin embargo, dijo que otras pruebas sugieren que la droga estaba causando los problemas: Aparecen en niños sin antecedentes psiquiátricos. Desaparecen cuando se deja de tomar el fármaco. Tienden a reaparecer si se vuelve a tomar.

Resolver la cuestión de cuán comunes son los problemas sigue siendo poco probable, dijo el Dr. Daniel Benjamin, un investigador de la Universidad de Duke que ayuda a distribuir los escasos fondos federales asignados al estudio de los medicamentos pediátricos más antiguos.

"Hay un tsunami de fármacos de los que no sabemos realmente qué hacen en los niños", afirmó.

Un fármaco dirigido a las vías respiratorias llega al cerebro

El examen del montelukast por parte de la FDA ha sacado a la luz nueva información y ha arrojado nueva luz sobre datos más antiguos.

En los documentos que aprobaban el fármaco en 1998, la agencia afirmaba que sólo una cantidad "ínfima" del fármaco pasaba al cerebro, aunque sus datos mostraban niveles persistentes en el cerebro de una rata 24 horas después de una dosis. Esa fue su postura durante décadas.

La agencia revocó esa conclusión en 2020. Citó un estudio de 2015 -que puso de relieve los datos de 25 años de la agencia- diciendo que mostraba una penetración "significativa" de la barrera hematoencefálica en ratas. La agencia concluyó de nuevo que "montelukast podría actuar directamente sobre las células del cerebro" en ratas y actualizó la etiqueta del medicamento en 2020.

La FDA también ha tenido problemas para determinar cuántos pacientes sufrieron daños.

En 2014, mientras Merck buscaba sin éxito la aprobación para vender Singulair sin receta, los registros de la FDA de una reunión de supervisión mostraron que Merck tenía datos sobre unos 46.500 casos con efectos adversos. Las autoridades estadounidenses y la Organización Mundial de la Salud solo conocían 14.000.

Aunque Merck no estaba obligada a informar de los efectos secundarios no graves o de los que aparecían en la etiqueta desde fuera de Estados Unidos, la agencia señaló que el recuento de los reguladores era "todavía muy inferior" al de Merck.

La amplitud de los problemas seguía siendo urgente para los líderes del grupo de Facebook, que en 2017 instó a la FDA a considerar una advertencia en el recuadro. Eso llevó a una emotiva audiencia en 2019.

Una madre de Massachusetts testificó que cuando se elevó la dosis de su hija de 12 años, comenzó a escuchar voces que le decían que se hiciera daño; soñaba con personas torturadas y decapitadas.

Una madre de Wisconsin dijo que su hijo, de 11 años, soñaba con que asesinaban a su familia. Una madre de Arizona dijo que su hijo de 7 años desarrolló tics graves, un problema que un estudio francés ha relacionado con el fármaco.

Meses después, la FDA anunció la advertencia en el recuadro e inició estudios sobre las interacciones del fármaco con el cerebro.

Dejar esta droga para los adultos

Otros científicos también han examinado el efecto del fármaco en el sistema nervioso central y su potencial para acumularse en el cerebro.

Un estudio sueco descubrió que los ratones que tomaban la droga durante dos semanas tenían alterado el crecimiento celular en el hipocampo, una región del cerebro fundamental para la memoria y el aprendizaje. Según Gonçalo Justino, investigador de bioquímica de la Universidad de Lisboa, un estudio realizado en 2022 en Portugal descubrió alteraciones en los niveles de dopamina y serotonina en ratas, así como una disminución de las defensas contra el estrés.

El Dr. Justino dijo que le obsesionaban los numerosos estudios de casos publicados en la literatura médica sobre niños angustiados. Dado el grado de daño para algunos niños, dijo, los médicos deberían "dejar este fármaco para los adultos".

El Dr. Marc Flajolet, neurocientífico de la Universidad Rockefeller, dijo que las pruebas que sugieren que el fármaco podría afectar a los cerebros en desarrollo significan que "probablemente sea más seguro en este momento no usarlo en niños hasta que sepamos más".

Otros investigadores han examinado la interacción del fármaco con los genes o han debatido su potencial para liberar toxinas o acumularse en el cerebro, especialmente en los niños.

Los padres de niños que han tenido problemas con el fármaco piden precaución.

En Tennessee, el hijo de la Sra. Sims, que ahora tiene 8 años, lleva casi dos años sin tomar el fármaco. Sus dibujos de demonios de ojos rojos dieron paso a los de un niño sonriente pescando bajo el sol.

La Sra. Sims sigue preocupada por los signos de depresión persistente. Después de lo que parecen ser días estupendos, comenta: "No ha sido divertido". Pocos estudios examinan si hay efectos a largo plazo.

La Sra. Bracken dijo que ella y su marido supieron más sobre el estado mental de su hija después de su muerte. Su nota de suicidio se refería a "voces fuertes". Los mensajes de texto a sus amigos mencionaban pesadillas.

La Sra. Bracken dijo que le gustaría que se redujera la prescripción entre los niños y, si continúa, la comunicación obligatoria sobre los riesgos.

"¿Sobre quién recae?", preguntó. "¿Por qué soy yo, después de perder a mi hija, la que siente la necesidad de ir y montar un PowerPoint y presentar esto a los médicos para salvar vidas?".