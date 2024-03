Advierten a Biden sobre política entre Israel y Gaza

Nueva York.- Un grupo de más de 100 donantes y activistas demócratas envió el lunes una carta a la campaña del presidente Biden advirtiendo que la ira progresista por la guerra de Israel en Gaza está "aumentando las posibilidades de una victoria de Trump."

La carta firmada es la última señal del descontento demócrata por la alineación del Sr. Biden con el gobierno de Israel mientras ejecuta la guerra que comenzó cuando militantes de Hamás mataron a mil 200 personas en Israel el 7 de octubre.

Desde entonces, más de 30 mil palestinos han muerto a manos de Israel, según las autoridades sanitarias de Gaza. La indignación por la suerte de los palestinos ha sacudido la política demócrata, y Biden ha sido seguido por manifestantes a la salida de muchos de sus actos públicos que pedían un alto el fuego en el conflicto y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel.

Los firmantes de la carta incluyen a un puñado de donantes que dieron sumas de seis cifras a las campañas presidenciales del Sr. Biden en 2020 y 2024, aunque una preponderancia de los donantes que firmaron la carta han dado cantidades más pequeñas a candidatos y causas más progresistas que el Sr. Biden, según los informes de la Comisión Federal Electoral.

Entre los que figuran en la lista están Paul Egerman, copresidente financiero de la campaña presidencial de la senadora Elizabeth Warren en 2020; David y Elizabeth Steinglass, que entre ambos donaron 1,4 millones de dólares a candidatos y causas demócratas en 2020, incluidos 100 mil dólares a los comités de campaña de Mr. Biden; Caroline Gabel, una ecologista que ha donado 315 mil dólares a los demócratas y 51 mil dólares a los comités de campaña de Biden en este ciclo electoral; y George Krupp, que donó 1,2 millones de dólares a los demócratas en 2020 y ha donado más de 600 mil dólares durante el ciclo electoral de 2024.

El Sr. Steinglass declinó hacer comentarios. Egerman y Gabel no respondieron a los mensajes. El Sr. Krupp, en una entrevista organizada por la campaña de Biden, dijo que, aunque estaba molesto por la posición de Biden sobre Israel, seguía planeando copatrocinar una recaudación de fondos para el presidente en septiembre en Boston.

"Me gustaría que el presidente adoptara una postura más firme en relación con la ayuda humanitaria", dijo Krupp. "Si puede evitar que se sigan produciendo víctimas civiles, también sería un deseo para mí".

El Sr. Krupp dijo que personalmente no estaba seguro de la conclusión de la carta de que la guerra en Gaza está perjudicando políticamente al Sr. Biden. La carta lamenta el apoyo de Biden al esfuerzo bélico de Israel y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Lamentablemente, el presidente Biden ha proporcionado lo que parece ser un apoyo incondicional a la operación israelí", dice la carta. "La administración Biden ha estado proporcionando armamento, incluyendo bombas de 2 mil libras que se han utilizado para arrasar barrios civiles enteros, causando bajas masivas con una alta proporción de mujeres y niños. El presidente Biden ha pedido a Netanyahu que minimice las víctimas civiles, pero no ha amenazado con ninguna consecuencia, ya que Netanyahu ha seguido ignorándole."

La carta continúa argumentando que la guerra está alejando a los votantes progresistas del Sr. Biden y de sus compañeros demócratas y advierte que si no termina podría llevar al presidente a perder las elecciones de noviembre frente al ex presidente Donald J. Trump.

"Como donantes y activistas, hemos dedicado mucho tiempo y dinero a ayudar a aumentar la participación de los probables votantes de Biden, en particular entre los votantes jóvenes y los votantes de color", dice la carta. "Muchos de estos votantes se preguntan ahora si el Partido Demócrata comparte sus valores. Si se quedan en casa o votan a un candidato de un tercer partido, existe el peligro muy real de que el presidente Biden sea derrotado en noviembre. La reelección de Donald Trump sería un desastre para nuestro país y un desastre aún mayor para Israel/Palestina, y tememos que la guerra de Gaza esté aumentando las posibilidades de que eso ocurra. Debido a la desilusión de una parte crítica de la coalición demócrata, la guerra de Gaza está aumentando las posibilidades de una victoria de Trump."

Alrededor del 10% de los votantes de las primarias demócratas han votado por la opción "no comprometidos" en los estados en los que ésta ha sido posible. El movimiento de los "no comprometidos" se ha convertido en un referente para los demócratas desilusionados con la política de Biden hacia Israel, después de que comenzara con un grupo de activistas árabe-americanos en Michigan que intentaron presionar públicamente a Biden para que pusiera fin al apoyo estadounidense al esfuerzo bélico de Israel.

El martes, los activistas de Michigan que iniciaron el esfuerzo "no comprometido" en su estado anunciaron que tratarían de organizar un esfuerzo nacional para organizar delegados contra la guerra en la Convención Nacional Demócrata de agosto.

La campaña de Biden restó importancia el martes al impacto financiero de la carta.

"El presidente comparte el objetivo de poner fin a la violencia y lograr una paz justa y duradera en Oriente Próximo", declaró Lauren Hitt, portavoz de la campaña. "Está trabajando incansablemente con ese fin".

Entre los que hicieron circular la carta y reclutaron firmantes para ella se encontraba Liam Connell, un acaudalado jubilado de los suburbios de Chicago. El Sr. Connell dijo que no deseaba dar más detalles sobre la carta, que fue enviada a Julie Chávez Rodríguez, directora de la campaña de Biden.

"La carta habla por sí sola, y no quiero ser portavoz ni editorializar", dijo Connell. "He pedido a otros que hagan lo mismo. La carta pretendía ser una comunicación privada y no estaba destinada a ser divulgada a la prensa ni a ser de dominio público."

Hasta la fecha, la campaña de Biden ha recaudado mucho más dinero que la de Trump. Grupos independientes han prometido más de mil millones de dólares para ayudar a elegir a Biden y a sus aliados demócratas este otoño, una suma que empequeñece los compromisos públicos de los republicanos que respaldan a Trump.