Advierte Trump a armadoras chinas por plantas en México

Washington DC, Estados Unidos.- El virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, advirtió que de llegar a la Presidencia en 2025 impondría altos aranceles a los fabricantes de automóviles chinos que decidan instalar plantas en México para exportación hacia Estados Unidos.

Durante un mitin en el estado de Michigan, cuna de la industria automotriz estadounidense, Trump aseguró que las armadoras chinas buscan construir las plantas más grandes del mundo en territorio mexicano con el fin de aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC).

"(Las empresas chinas) van a llegar a fabricar automóviles en México... y creen que los van a vender del lado de la frontera (en EU) sin pagar aranceles. Eso no va a pasar conmigo (en la Casa Blanca)", dijo el ex Mandatario en un discurso en Grand Rapids, la segunda ciudad más grande de Michigan luego de Detroit.

"No lo podrán hacer conmigo (en la Presidencia). Conmigo, se les aplicaría un nivel de arancel (tan alto) que estos autos no podrían materializarse. No pueden hacernos esto", aseguró Trump, quien durante su primer periodo en la Casa Blanca logró la reformulación y aprobación del nuevo T-MEC con México y Canadá.

En su discurso a sus seguidores, el aspirante republicano cayó en incoherencias asegurando incorrectamente que las armadoras chinas ya estarían construyendo en estos momentos las plantas automotrices más grandes del mundo a lo largo de la frontera de México con EU, algo que no está ocurriendo.

"Son las plantas de automóviles más grandes del mundo. Y las están construyendo en México. China está construyendo las plantas más grandes del mundo en México, justo a lo largo de la frontera, y van a fabricar autos", dijo Trump, sin proveer ninguna prueba factual de que la construcción estuviera ocurriendo.

En meses pasados, fabricantes de autos chinos como Chirey Motor, MG Motor y BYD han expresado un potencial interés por fabricar en México, pero hasta hoy la única presencia china en el País es la planta de la automotriz JAC en Hidalgo y que funciona en alianza con Carlos Slim.

En contraste con lo que afirma Trump, la producción de JAC en México fue de apenas 22 mil 519 unidades en 2023, un monto relativamente pequeño si se compara con las 722 mil 631 unidades que produjo la automotriz estadounidense General Motors, el fabricante más grande del país, en sus diversas plantas.

Actualmente, EU impone un arancel de 25 por ciento a los autos importados desde China, pero si las armadoras chinas decidieran instalar plantas en México para exportación a EU y cumplieran con las reglas del T-MEC, los autos importados desde territorio mexicano sólo pagarían un arancel de 2.5 por ciento.