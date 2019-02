Advierte inteligencia de EU que China usa a estudiantes como espías

Washington— En agosto del 2015, un estudiante de Ingeniería Eléctrica en Chicago le envió un correo electrónico a un paisano chino titulado “Preguntas de la Prueba de Medio Término”, informó la cadena de noticias CNN a través de sus plataformas.

Más de dos años después, el correo electrónico terminó siendo parte de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Ohio en donde se involucró al oficial de inteligencia china, de quien las autoridades creen que trató de adquirir información técnica de un contratista de la defensa.

Identificaron al que escribió el correo electrónico como Ji Chaoqun, un estudiante chino que quería enlistarse en la Reserva del Ejército de Estados Unidos, por lo que su correo no tenía nada que ver con los exámenes.

En realidad era un oficial de alto nivel de inteligencia china, por lo que al parecer, Ji anexó reportes de antecedentes sobre ocho personas que viven en Estados Unidos y que Pekín quería reclutar como espías, de acuerdo a la demanda penal federal.

Los ochos eran ciudadanos estadounidenses naturalizados originarios de Taiwán y China --- habían trabajado en cuestiones relacionadas con la Ciencia y Tecnología. Siete de ellos habían trabajado o recientemente se habían retirado de empresas contratistas de la defensa de Estados Unidos.

Todos ellos fueron percibidos como una nueva forma de espionaje que China ha estado tratando de organizar agresivamente para ganar una guerra silenciosa en contra de Estados Unidos en cuanto a la información e influencia global.

Ji fue arrestado en septiembre del año pasado, acusado de actuar como un “agente ilegal” y de ser “un oficial de alto rango de inteligencia”. Fue acusado formalmente por un gran jurado el 24 de enero. Ji compareció este viernes ante una corte federal y se declaró no culpable, su próxima comparecencia será el 26 de febrero.

Pekín está optando por expatriar a científicos chinos, empresarios y estudiantes como Ji para tener acceso a todo lo que se pueda en las universidades y empresas estadounidenses que le interesan a ese país, de acuerdo a actuales y ex oficiales de inteligencia, legisladores y varios expertos de Estados Unidos.

La enorme población de estudiantes chinos en universidades de Estados Unidos representa un importante desafío para las autoridades y agencias de inteligencia que tiene la tarea de lograr el equilibrio necesario entre proteger el abierto ambiente académico de Estados y mitigar el riesgo de la seguridad nacional.