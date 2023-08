Advierte Fitch rebajas a gigantes bancarios de EU

Nueva York, EU.- Un analista de Fitch Ratings advirtió este martes que los gigantes bancarios de Estados Unidos, incluido JPMorgan, podrían estar en riesgo de una reevaluación si la calificación general de la industria se ve afectada por otra rebaja.

En junio, la agencia calificadora rebajó su puntaje de "entorno operativo" para los bancos estadounidenses a "AA-" desde "AA", citando "presión a la baja sobre la calificación soberana de Estados Unidos, brechas en el marco regulatorio e incertidumbre estructural en torno a la normalización de la política monetaria".

Ese recorte no desencadenó ninguna rebaja para los prestamistas individuales. Pero el analista Chris Wolfe le dijo a CNBC que si el sector ve otro recorte de un peldaño, eso llevaría a Fitch a reevaluar las calificaciones de más de 70 bancos estadounidenses, incluido JPMorgan.

"Si lo moviéramos a 'A+', eso recalibraría todas nuestras medidas financieras y probablemente se traduciría en acciones de calificación negativas", dijo.

JPMorgan se negó a comentar. Las acciones del banco caían un 2 por ciento este martes.

Otra rebaja en el entorno operativo significaría que ciertos bancos tendrían una calificación más alta que la de su sector, lo cual no es típico. Eso significaría que bancos como JPMorgan y Bank of America que tienen calificaciones "AA-" probablemente serían degradados un peldaño.

En ese escenario, Wolfe le dijo a CNBC que los recortes en las calificaciones de los líderes de la industria podrían provocar una reconsideración de otros bancos y potencialmente arrastrar a los prestamistas más pequeños hacia el estado sin grado de inversión.

"No es inevitable que baje", agregó. "Podríamos estar en 'AA-' durante los próximos 10 años. Pero si falla, habrá consecuencias". La advertencia del analista se sustenta en la política monetaria restrictiva que ha impuesto la Fed en los últimos 18 meses. Los elevados costos de endeudamiento, así como los altos estándares crediticios, han creado un entorno de olla a presión para muchos bancos y empresas no bancarias con grandes deudas corporativas.

Moody's recortó las calificaciones crediticias de 10 bancos estadounidenses en agosto y puso a los principales prestamistas como Bank of New York Mellon, Northern Trust y US Bancorp bajo revisión para posibles rebajas. La firma también informó una perspectiva negativa para otros 11 prestamistas, incluidos Capital One y Citizens Financial.

"La mayoría de los depósitos de los bancos se mantuvieron estables o solo bajaron modestamente, pero la mezcla empeoró, con los depósitos que no devengan intereses cayendo y los bancos pagan más por los depósitos", dijeron los estrategas de Moody's en una nota. "La caída resultante en los ingresos por intereses netos y los márgenes de intereses netos erosionaron la rentabilidad y, por lo tanto, la capacidad de reponer el capital internamente".

Por otra parte, Fitch recortó la calificación crediticia de Estados Unidos a principios de mes, citando el aumento de las deudas y una "erosión de la gobernabilidad".