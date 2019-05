Admite Trump que Rusia lo ayudó a resultar electo

Washington.- El jueves el presidente Trump reconoció por primera vez que Rusia lo ayudó a resultar electo, para luego retractarse rápidamente de la idea, publicó The New York Times.

“No, Rusia no me ayudó a ser electo”, dijo Trump a los reporteros cuando partía de la Casa Blanca rumbo a Colorado Springs. “Yo mismo logré ser electo”. Habló menos de una hora después de su mensaje vía Twitter.

El comentario original, parte de uno de los tuits que subió esta mañana, representa una admisión extraordinaria por parte de Trump.

“¡Rusia! ¡Rusia! ¡Rusia! Eso es todo lo que se oía al principio de este fraude de la cacería de brujas. Y ahora Rusia ha desaparecido porque yo no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a resultar electo”, escribió Trump a las 7:57 am en su cuenta de Twitter.