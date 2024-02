Admite relación con colega, Fiscal de caso Trump

The New York Times | La fiscal, Fani T. Willis, dijo que no hubo una relación con Nathan Wade antes de que ella lo contratara. lo cual no debería descalificarla

Fani T. Willis, la fiscal del distrito que lleva el caso de interferencia electoral en Georgia contra el expresidente Donald J. Trump, reconoció el viernes una "relación personal" con un fiscal que contrató para gestionar el caso, pero argumentó que no era una razón para descalificarla a ella o a su oficina. La admisión se produjo casi un mes después de las acusaciones de una "relación personal indebida y clandestina" entre los dos surgió en una moción de uno de los coacusados del Sr. Trump. La moción busca descalificar a ambos fiscales y a toda la oficina de la Sra. Willis de manejar el caso - un esfuerzo que, si tiene éxito, probablemente sembraría el caos para un enjuiciamiento penal estatal sin precedentes de un ex presidente. "Si bien las alegaciones planteadas en las diversas mociones son salaces y obtuvieron la atención de los medios de comunicación que estaban destinadas a obtener, ninguna proporciona a este Tribunal ninguna base sobre la que ordenar la reparación que solicitan", dice la presentación de la Sra. Willis, añadiendo que "la relación personal entre" la Sra. Willis y el fiscal, Nathan J. Wade, "nunca ha implicado un beneficio financiero directo o indirecto" para la Sra. Willis. El escrito de la Sra. Willis incluye una declaración jurada del Sr. Wade en la que afirma que la relación personal no comenzó hasta que el Sr. Wade fue contratado. La moción original que contenía las acusaciones, presentada por Michael Roman, un ex funcionario de la campaña de Trump, alegó que la Sra. Willis había contratado a su "novio" como fiscal especial, otorgándole contratos lucrativos a pesar de que estaba subcalificado, y luego se benefició de ir de vacaciones que el Sr. Wade pagó. Pero la Sra. Willis dijo en su presentación que "la responsabilidad financiera por los viajes personales tomados se divide aproximadamente por igual" y el Sr. Wade se hizo eco de ese lenguaje en su declaración jurada, agregando que la Sra. Willis "no recibió fondos ni ganancias financieras personales de mi posición como Fiscal Especial." La moción del Sr. Roman también alegó que la relación comenzó antes de que el Sr. Wade comenzara a trabajar para la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton en noviembre de 2021. Pero en su presentación el viernes, la Sra. Willis incluyó una declaración jurada del Sr. Wade en la que declaró que había "desarrollado una relación personal" con la Sra. Willis en 2022. Las acusaciones, y el silencio de la Sra. Willis sobre ellas hasta ahora, han desequilibrado la acusación de alto riesgo, dando al Sr. Trump una nueva línea de ataque y aumentando la posibilidad de retrasos o impactos más graves en el caso. La Sra. Willis ha intentado que el juicio comience en agosto, pero no se ha fijado ninguna fecha. Las alegaciones no cambian los hechos subyacentes del caso, que acusan al Sr. Trump y a sus aliados de participar en un complot para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia en 2020. Cuatro de los 19 acusados originales se han declarado culpables, entre ellos algunos de los más fervientes defensores de Trump. Uno de ellos, Jenna Ellis, dijo entre lágrimas durante una audiencia a finales del año pasado que miraba hacia atrás en lo que hizo "con profundo remordimiento." La moción del Sr. Roman del mes pasado no aportaba pruebas de una relación romántica. Pero varias semanas después de que se presentó, la esposa del Sr. Wade presentó extractos de tarjetas de crédito que mostraban que compró billetes de avión para él y la Sra. Willis, aunque esas compras tuvieron lugar después de que él comenzó a trabajar para la oficina del fiscal del condado de Fulton. Los registros muestran vuelos a San Francisco desde Atlanta comprados el 25 de abril de 2023, y a Miami desde Atlanta comprados el 4 de octubre de 2022. Pero la Sra. Willis también compró billetes de avión para ella y el Sr. Wade, según la presentación del viernes, que incluía copias de su tráfico de correo electrónico con Delta mostrando los arreglos de viaje hacia y desde Miami.