Admite Biden que frontera con México no es segura

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente Joe Biden afirmó que la frontera entre Estados Unidos y México no es segura y está dispuesto a hacer cambios significativos. incluidos cambios en el sistema de asilo estadounidense.

"No, no lo es", dijo el mandatario, de 81 años, cuando se le preguntó si la frontera estaba segura, reportó The New York Post.

"Creo que necesitamos cambios políticos significativos en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos las autoridades que necesitamos para controlar la frontera. Estoy listo para actuar".

Biden señaló que confía en que la próxima semana se llegue a un acuerdo sobre la frontera entre Estados Unidos y México, al menos en el Senado, controlado por su partido demócrata.

Los republicanos en el Congreso han impedido la financiación de emergencia para Ucrania en un esfuerzo por impulsar nuevas políticas de seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Culpan a las medidas de Biden de la afluencia de migrantes a Estados Unidos.

"Creo que la semana que viene vamos a ser capaces de elaborar algo, al menos en el Senado, y tengo la esperanza de que va a ser un paquete bipartidista", dijo a una audiencia de alcaldes reunidos en la Casa Blanca.

"Ahora la pregunta es para el portavoz y los republicanos de la Cámara de Representantes, ¿están dispuestos a actuar también?".

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada, algunos miembros de la línea han amenazado con intentar destituir al presidente Mike Johnson si presenta un acuerdo de seguridad fronteriza como parte de un paquete que también incluiría ayuda a Kiev.

