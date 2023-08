Aditamento ‘barato’ desata epidemia de ametralladoras

The New York Times | Caison Robinson, de 14 años, quien sufrió heridas de cinco disparos, muestra una cicatriz de su cirugía The New York Times | El contenido para fabricar las armas ilegales está ampliamente disponible en línea The New York Times | El área del daño es mayor The New York Times | Sitio donde ocurrió un atentado contra un menor, en el noroeste de Las Vegas The New York Times | Lo ligan con aumento de tiroteos letales

Las Vegas.- Caison Robinson, de 14 años, acababa de encontrarse con una vecina menor que él en su tranquila calle después de terminar sus tareas cuando un hombre armado en un automóvil blanco se acercó y disparó un torrente de balas en un instante. "¡Mamá, me han disparado!", recordó haber llorado cuando su madre salió corriendo descalza de su casa en el noroeste de Las Vegas. "No pensé que lo lograría, por la cantidad de sangre que tenía debajo", dijo Caison. La Policía de Las Vegas dice que el tiroteo en mayo se llevó a cabo con una pistola equipada con un dispositivo pequeño e ilegal conocido como interruptor. Los interruptores pueden transformar pistolas semiautomáticas, que normalmente requieren apretar el gatillo para cada disparo, en ametralladoras completamente automáticas que disparan docenas de balas con un solo tirón. Para cuando el agresor en Las Vegas huyó a toda velocidad, Caison, un adolescente de voz suave que adora los videojuegos, yacía en el pavimento con cinco heridas de bala. Su amiga, una niña de 12 años, recibió un disparo en la pierna. Matanzas en segundos Estas ametralladoras improvisadas, capaces de infligir matanzas indiscriminadas en segundos, están ayudando a alimentar la epidemia nacional de violencia armada, haciendo que los tiroteos sean cada vez más letales, creando riesgos adicionales para los transeúntes y dejando a los sobrevivientes con heridas más graves, según las autoridades policiales y los trabajadores médicos. El creciente uso de interruptores, que también se conocen como interruptores automáticos, es evidente en el seguimiento de audio en tiempo real de disparos en todo el país, según muestran los datos. Los sensores de audio monitoreados por una empresa de tecnología de seguridad pública, SoundThinking, registraron 75 mil 544 rondas de presuntos disparos automáticos en 2022 en partes de 127 ciudades cubiertas por sus micrófonos, según datos recopilados a pedido de The New York Times. Eso fue un aumento del 49% con respecto al año anterior. “Esto es casi como la versión con armas de fuego de la crisis del fentanilo”, dijo en una entrevista el alcalde Quinton Lucas de Kansas City, Missouri. Lucas, un demócrata, dijo que cree que la creciente popularidad de los interruptores, especialmente entre los jóvenes, es una de las principales razones por las que sobreviven menos víctimas de la violencia armada en su ciudad. Los homicidios en Kansas City se están acercando a niveles récord este año, incluso cuando la cantidad de tiroteos no fatales en la ciudad ha disminuido. Similares a Lego Los interruptores vienen en varias formas, pero la mayoría son pequeños bloques de plástico similares a los Lego, de aproximadamente 1 pulgada cuadrada, que se pueden fabricar fácilmente en una impresora 3-D y cuestan alrededor de 200 dólares. Los interruptores se han convertido en una prioridad importante para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal. Pero los investigadores dicen que enfrentan obstáculos formidables, incluida la gran cantidad en circulación y la facilidad con la que se pueden producir e instalar en el hogar, utilizando videos de instrucciones fácilmente disponibles en Internet. Muchos son vendidos y son propiedad de personas menores de 18 años, quienes generalmente enfrentan un trato más indulgente en los tribunales. Las plataformas de redes sociales como YouTube prohíben el contenido que muestra a las personas cómo fabricar armas ilegales. Sin embargo, dicho contenido está protegido por la Primera Enmienda y sigue estando ampliamente disponible en línea. Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley se han puesto en contacto con Glock, la compañía que produce un arma que ha llegado a definir una clase completa de pistolas de 9 mm fácilmente disponibles, en busca de formas de modificar el arma para que sea más difícil conectar interruptores. Carlos Guevara, vicepresidente de Glock, dijo que la compañía ha colaborado con las fuerzas del orden para atacar a los vendedores y usuarios ilegales de interruptores, pero ha determinado que el diseño de la pistola no puede modificarse de esa manera. La cuenta sigue En 2021, un hombre con un arma modificada con un interruptor disparó contra dos policías en Houston, matando a uno e hiriendo al otro. Uno de los pistoleros en un tiroteo entre pandillas en Sacramento, California, en 2022, que dejó seis muertos y 12 heridos, portaba un arma equipada con un interruptor, según la Policía. En los últimos meses, tiroteos con armas modificadas han sido captados por cámaras en Milwaukee, lo que llevó al alcalde de la ciudad a comparar la escena con una zona de guerra. Los dispositivos para convertir las armas de fuego en completamente automáticas han existido durante años, pero no habían sido una gran preocupación para las autoridades hasta hace poco. En 2019, los agentes federales comenzaron a incautar una cantidad significativa de interruptores importados de China, dijo Thomas Chittum, exdirector adjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), quien ahora supervisa los servicios forenses y de análisis en SoundThinking. Pronto, las autoridades comenzaron a ver un aumento en los interruptores, que en 2019 se vendieron por tan sólo $19, en varias ciudades importantes de Estados Unidos. Entre 2017 y 2021, la ATF recuperó 5,454 piezas de conversión de ametralladoras, un aumento del 570% con respecto a los cinco años anteriores. Prohibido por ley El Departamento de Justicia ha intensificado los procesamientos de vendedores y proveedores en los últimos años. Bajo la Ley de Control de Armas de 1968, es un delito fabricar una ametralladora, una violación que conlleva un máximo de 10 años de prisión. La semana pasada, los fiscales de Chicago acusaron a un hombre de 20 años de vender 25 interruptores y una impresora 3D a un agente encubierto. En noviembre, los fiscales federales de Texas acusaron a un proveedor que, según afirman, había vendido miles de interruptores, enviando algunos dentro de juguetes para niños. Los interruptores se están integrando rápidamente en la cultura juvenil y han sido objeto de canciones de rap y memes en las redes sociales. Uno de los cuatro adolescentes acusados del asesinato de un oficial de Policía de Chicago fuera de servicio este año publicó en Internet una canción llamada "Switches", rapeando "dispara los interruptores, son tan rápidos" mientras mostraba un arsenal de armas. 'Botones' de colores Caison Robinson dijo que conocía los interruptores antes de que uno casi lo matara. Los adolescentes que conocía comenzaron a alardear de haber adquirido las armas convertidas, a menudo de sus hermanos mayores, dijo. Llamaron a los interruptores "botones", dijo, que venían en varios colores. "Se ha convertido en algo en lo que puedes ser genial", dijo Caison. En una entrevista, dijo que trató de mantenerse alejado de las bandas armadas de adolescentes en su vecindario de Las Vegas. "Es como una tendencia ahora". Su madre, Takeila Peebles, se mudó a Las Vegas desde Chicago hace siete años. Ella dijo que pensaba que él estaría más seguro en su nueva ciudad. El día del tiroteo, Peebles, que trabaja en facturación médica y como chef desde su casa, le dijo a Caison que podía salir a jugar sólo después de ordenar su habitación, poner la ropa en la lavadora y pasar la aspiradora por las escaleras. Cuando Caison terminó sus tareas, alrededor de las 3:45 p.m., salió. No mucho después, escuchó disparos y vislumbró un Kia Optima blanco que se alejaba a toda velocidad. Un soldado uniformado que estaba cerca vio lo que había sucedido y atendió las heridas de Caison hasta que un automovilista que pasaba lo llevó al hospital. Una bala golpeó su colon, parte del cual tuvo que ser extirpado, dicen los funcionarios médicos. Otro le perforó el hígado. Un tercero atravesó una vena principal de su abdomen. Las otras balas le rompieron el fémur y le causaron daños en los nervios del antebrazo. Los investigadores concluyeron que el tiroteo estuvo relacionado con una disputa entre pandillas y que Caison no era el objetivo previsto. A fines de junio, Hakeem Collette, de 17 años, se declaró culpable de agresión con un arma letal y fue sentenciado a 10 años de prisión. Será elegible para libertad condicional en dos años.