Acusa Trump a México de narco-gobierno

Washington— Donald Trump aseguró que "pronto" se sabrá si los cárteles y capos criminales gobiernan México, luego de la imposición de aranceles en represalia por el flujo de migrantes indocumentados en la frontera.

"Ahora volverán (las empresas a EU), a menos que México detenga esta parodia que se está produciendo al permitir que millones de personas serpenteen fácilmente a través de su país e invadan Estados Unidos, por no mencionar las drogas y la trata de personas en México.

"¿Los señores de la droga, los cárteles y los coyotes realmente gobiernan México? ¡Pronto lo sabremos!", escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

El mandatario enfatizó que las empresas mexicanas regresarán a Estados Unidos una vez que los aranceles alcancen el 25 por ciento el 1 de octubre.

"China está pagando un alto costo, ya que subvencionarán los bienes que sigan trayendo, devaluando su moneda, pero las empresas se están mudando con nosotros con el fin de evitar el pago del arancel del 25 por ciento", escribió en otro mensaje.

"Al igual que las compañías mexicanas, volverán a Estados Unidos una vez que los aranceles alcancen los niveles más altos", aseguró.

<¡...Y AMLO ve buena voluntad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que existe una apertura por parte del Gobierno de EU para llegar a un acuerdo y no activar el impuesto del 5 por ciento a las exportaciones mexicanas.

En conferencia matutina en este puerto, mencionó la llamada que tuvo el canciller Marcelo Ebrard con Jared Kushner, asesor de la Presidencia de EU y yerno de Donald Trump, y Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense.

"Es un primer paso favorable; bueno, porque no hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo para que no se apliquen estos impuestos," dijo.

"Que no se apliquen estas medidas y que podamos ayudar nosotros en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio, sin desatender las causas que lo originan".

Además, pidió confianza a los mexicanos, al asegurar que no habrá afectaciones a la economía del País.