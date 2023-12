Acusa DeSantis a Trump de 'cobardía' por no debatir con sus rivales

Nueva York.- El gobernador Ron DeSantis de Florida acusó al expresidente Donald J. Trump de “cobardía” por rehusarse a participar en los debates de las primarias presidenciales republicanas después que Trump presumió haber enfrentado a Hillary Clinton en el 2016 después que se dio a conocer la grabación de “Access Hollywood”.

“Trump denigra el servicio militar afirmando que es “más valiente” haber debatido con Hillary Clinton que lo que los soldados soportan en el campo de batalla”, escribió DeSantis, quien fue abogado de la Marina, en la red social X, este domingo.

“Debatir no es “valentía” es lo mínimo que cualquier candidato debería hacer. Ocultarse de los debates, por el contrario, es un ejemplo de cobardía”.

El gobernador de Florida respondió a los comentarios que hizo Trump --- quien ha dicho que aventaja por mucho a sus rivales en los sondeos como para debatir con ellos --- durante un discurso que dirigió este sábado a los republicanos de Nueva York.

En sus declaraciones, Trump recordó que un general lo elogió por haber debatido contra la Sra. Clinton en el 2016 aun cuando una dañina grabación en la que aparece haciendo declaraciones vulgares acerca de las mujeres se había hecho pública recientemente.

Trump dijo que el general le comentó: “Señor, yo he estado en el campo de batalla. He visto caer a varios hombres a mi izquierda y derecha. Estuve en las colinas en donde fueron abatidos los soldados. Pero creo que lo más valiente que he visto fue la noche que estuvo en el escenario con Hillary Clinton después de lo que sucedió”.

Usualmente, DeSantis ha dudado atacar directamente a Trump, quien sigue manteniendo su popularidad entre los votantes republicanos, limitando su crítica a ciertos temas como su imposibilidad para servir dos términos y sus fallas en lograr objetivos políticos como construir el muro fronterizo y de reducir la influencia de intereses especiales y cabilderos durante su primera administración.

Otro de los ataques de DeSantis a Trump ha sido la decisión de no participar en los cuatro debates republicanos que se han llevado a cabo hasta ahora.

Pero llamarle cobarde al expresidente representa una escalada para DeSantis cuya campaña sigue por debajo de las expectativas.