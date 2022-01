Actuará EU decisivamente si Rusia invade Ucrania: Biden

Washington— Presidente Joe Biden conversó hoy con su homólogo ucraniano sobre la concentración de tropas rusas cerca de su frontera, y prometió que Estados Unidos y sus aliados actuarán "decisivamente" si Rusia invade Ucrania.

La llamada entre Biden y el presidente Volodymyr Zelenskyy se produjo mientras los aliados de Estados Unidos y Occidente se preparaban para una serie de reuniones diplomáticas para tratar de reducir la escalada de una crisis que, según Moscú, podría romper los lazos con Washington.

"El Presidente Biden dejó en claro que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán decisivamente si Rusia invade más Ucrania", dijo la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado tras la llamada.

Psaki agregó que Biden subrayó su compromiso con el principio de "nada respecto a ti sin ti", la premisa de que no negociará una política que afecte a Europa sin considerar a sus aliados.

Biden ha hablado de golpear a Rusia con sanciones que sacudirían su economía si avanza hacia el territorio de Ucrania, pero dijo el mes pasado que no está sobre la mesa una acción militar de Estados Unidos.

El Kremlin ha exigido que cualquier expansión adicional de la OTAN excluya a Ucrania y otros países ex soviéticos. Los rusos también han exigido que la alianza militar retire el armamento ofensivo de los países de la región.

La Casa Blanca ha desestimado las demandas de Rusia a la OTAN por considerarlas sin sustento. Un principio clave de la alianza de la OTAN es que la membresía está abierta a cualquier país calificado. Y ningún país que no forme parte tiene poder de veto. Si bien hay pocas posibilidades de que Ucrania sea invitada a formar parte de la alianza en el corto plazo, Estados Unidos y sus aliados no lo descartarán.

Zelenskyy dijo en una publicación de Twitter después de la llamada del domingo que "se discutió el mantenimiento de la paz en Europa, la prevención de una mayor escalada, las reformas y la desoligarquización".

"Apreciamos el apoyo inquebrantable", dijo Zelenskyy.

Estados Unidos ha avanzado poco en los esfuerzos por persuadir al Presidente ruso Vladimir Putin de que alivie las tensiones. Del 9 al 10 de enero está previsto que altos funcionarios estadounidenses y rusos se reúnan en Ginebra para discutir la situación. Luego, habrá reuniones en el Consejo OTAN-Rusia y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Biden habló con Putin durante casi una hora el jueves. Dijo a los periodistas al día siguiente que advirtió a Putin que su economía pagaría un "alto precio" si Rusia, que ha concentrado unas 100 mil tropas cerca de la frontera, tomaba medidas adicionales contra Ucrania.

"No voy a negociar aquí en público, pero dejamos en claro que él no puede, enfatizo que no puede, avanzar en Ucrania", dijo Biden el viernes.