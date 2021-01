Activistas en Black Lives Matter Plaza celebraron la partida de Trump

The New York Times

The New York Times

Un pequeño número de activistas y una horda de medios de comunicación se reunieron en Black Lives Matter Plaza esperando que el helicóptero que transportaba al presidente despegara de la Casa Blanca mientras escuchaban una lista de reproducción de "Another One Bites the Dust", "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye”, “The Final Countdown” y otras canciones para despedir al presidente Trump.

No había muchos agentes de policía en Black Lives Matter Plaza. Barricadas de hormigón rodeaban la plaza, pero más allá de las tropas de la Guardia Nacional, los espectadores estaban solos. Un hombre con un traje de diamantes de imitación bailó, pero principalmente la escasa multitud estaba dominada por periodistas.

La plaza, en la calle 16 cerca de la Casa Blanca, fue designada como "Black Lives Matter Plaza", con su propio letrero en la calle, por el alcalde Muriel E. Bowser de Washington en junio pasado, después de que el entonces presidente Donald Trump ordenó a los oficiales federales que usaran aerosoles químicos y granadas de humo para despejar a los manifestantes fuera de la histórica iglesia de San Juan. Luego, Trump realizó una sesión de fotos mientras sostenía una Biblia.