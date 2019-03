Acreditaron a Kushner por orden de Trump

El Presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó que se le otorgara a su yerno y asesor, Jared Kushner, una autorización de seguridad de alto nivel, pese a las recomendaciones de funcionarios legales y de inteligencia de que no lo hiciera.

Esto, de acuerdo con cuatro personas informadas sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times.

Esto contradice las declaraciones hechas por el Presidente, quien le dijo a The New York Times en enero en una entrevista que no tenía ningún papel en que su yerno recibiera su autorización.

De acuerdo con las fuentes, en mayo de 2018 la Oficina legal de la Casa Blanca, que en ese momento estaba dirigida por David McGahn, recomendó a Trump que no se le diera una autorización a Kushner. Pero al día siguiente, Trump ordenó a su jefe de gabinete que le otorgara la autorización a Kushner de todos modos.

La cuestión del acceso de Kushner fue un punto crítico casi desde el inicio de la Administración. La verificación de antecedentes inicial de Kushner se prolongó durante más de un año.

El alcance completo de las preocupaciones de los oficiales de inteligencia sobre Kushner no se conoce. Sin embargo, la autorización se había retrasado en parte por las preguntas del FBI y la CIA sobre sus contactos extranjeros y comerciales, incluidos los relacionados con Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia, según varias personas familiarizadas con los eventos.

La decisión de Trump en mayo pasado causó tal alarma que su jefe de gabinete en ese momento, John Kelly y el abogado de la Casa Blanca en ese momento, Don McGahn, escribieron memorandos internos al respecto para registrar la inconformidad de varios oficiales.

Si bien el Presidente tiene la autoridad legal para otorgar una autorización, en la mayoría de los casos, la oficina de seguridad del personal de la Casa Blanca determina si otorgar una después de que el FBI haya realizado una verificación de antecedentes.

Si hay una disputa en la oficina de seguridad del personal sobre cómo avanzar, el abogado de la Casa Blanca toma la decisión. Es sumamente inusual que el presidente la otorgue.

El abogado de Kushner, Abbe Lowell, también dijo que en el momento en que se otorgó la autorización el año pasado, su cliente pasó por un proceso estándar. Ivanka Trump, la hija mayor del Presidente y la esposa de Kushner, dijo lo mismo hace tres semanas.

Cuando le preguntaron el jueves sobre los memos que contradecían la versión del Presidente, Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que no haría comentarios.

Kushner no ha recibido una designación oficial de nivel superior que le de acceso a información confidencial.