Acosaba Gates a empleadas a través de correos electrónicos, revelan

Nueva York— Ejecutivos de Microsoft le dijeron a Bill Gates que dejara de enviar correos electrónicos a una empleada hace años, publicó The Wall Street Journal.

La carta de 2019 de una ingeniera de Microsoft Corp. que informa sobre una aventura con Bill Gates que precedió a su salida de la junta no fue la primera vez que algunos directores de Microsoft se encontraron con el comportamiento inapropiado del multimillonario con las empleadas, reveló The Wall Street Journal.

El diario dijo que más de una década antes, los ejecutivos de Microsoft descubrieron correos electrónicos entre Gates y una empleada de nivel medio en la compañía, mientras que Gates todavía era un empleado de Microsoft y presidente de la junta, según personas familiarizadas con el asunto.

En los mensajes, Gates, entonces casado, coqueteaba y le hacía proposiciones a la empleada, dijeron las fuentes citadas por el Journal.

Dos altos ejecutivos de Microsoft, el entonces asesor general Brad Smith y la entonces directora de personal Lisa Brummel, se reunieron con Gates y le indicaron que el comportamiento era inapropiado y que debía detenerse, mencionaron las personas.

Gates no negó los intercambios, señaló a los ejecutivos en retrospectiva que no era una buena idea y dijo que se detendría, indicaron las fuentes.

De acuerdo con las fuentes, los ejecutivos informaron a algunos miembros de la junta de Microsoft y un comité de la junta discutió el asunto. La junta concluyó que no se justificaba ninguna otra acción porque no hubo interacción física.

El portavoz de Microsoft, Frank Shaw, dijo que en 2008, poco antes de que Gates se jubilara como empleado a tiempo completo, la empresa se enteró de los correos electrónicos enviados en 2007. En los correos electrónicos, Gates propuso reunirse con la empleada fuera del trabajo y fuera del campus, dijo Shaw.

"Aunque coquetearon, no eran abiertamente sexuales, pero se consideraron inapropiados", indicó. Shaw dijo que la empleada nunca presentó una queja sobre el incidente, que no se había informado anteriormente.

El diario dijo que una portavoz de, Bridgitt Arnold, indicó en una declaración escrita: "estas afirmaciones son rumores falsos, reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo, y en algunos casos tienen importantes conflictos de intereses".

Gates, una de las personas más ricas del mundo, fue director ejecutivo de Microsoft hasta 2000, empleado a tiempo completo hasta 2008 y presidente hasta 2014. Se desempeñó en la junta de Microsoft durante más de cuatro décadas hasta que renunció a su puesto en marzo de 2020.

El Journal destacó que al año siguiente, Gates y su esposa, Melinda French Gates, presentaron una solicitud para poner fin a su matrimonio de 27 años. El divorcio finalizó en agosto. Los dos continúan liderando conjuntamente la Fundación Bill y Melinda Gates.

En el momento en que Gates renunció a la junta de Microsoft, un comité de la junta había contratado a un bufete de abogados para investigar la carta de 2019 de una ingeniera en la que se alegaba una relación sexual previa con Gates, informó The Wall Street Journal en mayo.

Esta no era la misma mujer a la que antes se le había advertido a Gates que no persiguiera, dijeron algunas de las personas familiarizadas con el asunto. Shaw indicó que la relación se produjo alrededor de 2002, pero Microsoft no se enteró hasta 2019.

Desde entonces, The Journal ha aprendido más detalles sobre cómo la junta de Microsoft gestionó la investigación de 2019. Smith, quien ahora es presidente y vicepresidente de Microsoft, y el director ejecutivo Satya Nadella se encontraban entre los ejecutivos que revisaron la carta de 2019, según personas familiarizadas con el asunto.

El presidente de la junta de Microsoft en ese momento, John W. Thompson, pidió a otros miembros del comité que revisaba la carta que no compartieran la existencia de la investigación con toda la junta de Microsoft, citando preocupaciones sobre la naturaleza delicada del asunto, dijeron las personas.

Los miembros de la junta que leyeron la carta tuvieron que devolver su copia al abogado general de Microsoft.

Varios miembros y ejecutivos actuales y anteriores de la junta de Microsoft dijeron que creían que las preocupaciones sobre el comportamiento del Gates con las empleadas se manejaban adecuadamente.

Mucho antes de la carta de 2019 y los correos electrónicos de 2007, al menos un miembro de la junta de Microsoft fue notificado por un alto ejecutivo sobre una relación romántica que Gates, entonces director ejecutivo, estaba teniendo con una ejecutiva de Microsoft en 1992, según una persona familiarizado con el asunto.

La junta completa no fue informada del asunto, dijo la fuente. La mujer no era French Gates, afirmó esta persona.

French Gates era empleada de Microsoft cuando conoció a Gates en 1987. Se casaron en 1994 y French Gates dejó de trabajar en Microsoft en 1996, el mismo año en que la pareja tuvo el primero de sus tres hijos.

Shaw dijo que Microsoft no tiene conocimiento de ningún informe sobre una preocupación planteada sobre una relación romántica entre Gates y una empleada en ese período de tiempo.