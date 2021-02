Aceptará Schumer solicitud de abogado de Trump para retrasar juicio

Estados Unidos— La oficina del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Senado aceptará una solicitud de uno de los abogados de juicio político del expresidente Donald Trump para detener el juicio político de Trump durante el sábado judío, publicó CNN.

"Respetamos su solicitud y, por supuesto, la acomodaremos. Las conversaciones con las partes relevantes sobre la estructura del juicio continúan", dijo Justin Goodman, portavoz de Schumer.

The New York Times fue el primero en informar sobre el desarrollo. La carta del abogado David Schoen obtenida por el Times pedía que el juicio, que está programado para comenzar el martes, se detenga si no termina al comienzo del sábado a las 5:24 p.m. el viernes y luego volver a reunirse el domingo.

Debería haber un acuerdo entre los senadores para celebrar el juicio un domingo.

"Pido disculpas por las molestias que mi solicitud de que el proceso de acusación no se lleve a cabo durante el sábado judío sin duda causará a otras personas involucradas en el proceso", dijo Schoen en la carta obtenida por el Times. "Sin embargo, las prácticas y prohibiciones son obligatorias para mí; por eso, respetuosamente, no tengo más remedio que hacer esta solicitud".

La carta de Schoen fue enviada a Schumer y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, así como al senador demócrata Patrick J. Leahy, el presidente pro tempore del Senado que presidirá el juicio.

El resultado final del juicio no parece estar en duda: es probable que Trump sea absuelto por el Senado por segunda vez, muy por debajo de los dos tercios de los votos necesarios para la condena.