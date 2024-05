Aceptan manifestantes marcharse; esto prometieron algunas universidades

En la Universidad de California, Berkeley, los activistas estudiantiles consiguieron que su presidente aceptara apoyar un alto el fuego en Gaza. En la Universidad de Rutgers, consiguieron que se prometieran becas a 10 estudiantes palestinos desplazados por la guerra. La Universidad de Brown prometió que su consejo de administración votaría sobre la desinversión en Israel.

Las protestas por la campaña militar israelí en Gaza han sacudido los campus universitarios de todo el país, y docenas de universidades han cerrado campamentos y detenido a manifestantes. Sin embargo, en las últimas semanas, más de una docena de instituciones han llegado a acuerdos con los manifestantes en los que han accedido a algunas de sus demandas.

Ninguna de ellas se compromete abiertamente a poner fin a los miles de millones de dólares que las dotaciones de las universidades han invertido en empresas que supuestamente apoyan la ocupación israelí, una demanda clave de la mayoría de los manifestantes; algunas ofrecen poco más que una amnistía para los estudiantes suspendidos como consecuencia de las protestas o vagas promesas de ampliar el plan de estudios sobre Palestina.

Pero los acuerdos ya han recibido críticas tanto de otros activistas estudiantiles, que afirman que no se han obtenido suficientes concesiones, como de conservadores y grupos de defensa de los judíos, que se quejan de que se está recompensando a estudiantes que perturbaron los campus y violaron las políticas universitarias.

El acuerdo de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, que incluía un llamamiento al alto el fuego en Gaza y la promesa de no castigar a los estudiantes que participaran en la acampada, "sienta un peligroso precedente para futuros incidentes en el campus", afirmaron en un comunicado grupos locales de defensa de los judíos.

El presidente de una universidad, Mike Lee, de la Universidad Estatal de Sonoma, incluso se vio en problemas con sus jefes después de que el martes prometiera a los manifestantes un boicot académico a Israel, concesión que no incluía ningún otro acuerdo. Al día siguiente, Mildred García, rectora de la Universidad Estatal de California, de la que forma parte Sonoma State, calificó el acuerdo de "insubordinación" y anunció que el Sr. Lee estaba de baja.

En muchos sentidos, la fuerza de los acuerdos dependerá de lo que hagan las universidades para llevarlos a cabo, y eso implica futuras negociaciones con las administraciones y los consejos de administración de las universidades.

Angus Johnson, un historiador que estudia y apoya el activismo estudiantil, dijo que muchos de los acuerdos parecían "dar patadas a la lata por el camino", ganando tiempo sin resolver gran cosa. No obstante, dijo que representaban una victoria para ambas partes.

"Para los administradores, les libera del semestre", dijo Johnston. "Para los estudiantes, mantiene vivo el movimiento".

Y añadió: "De todas formas, estos campamentos iban a desaparecer en su inmensa mayoría en los próximos días y semanas. Así que, desde el punto de vista de los estudiantes, es mejor salir con una explosión y decir: 'Hemos sido capaces de ganar esto y esto y esto, y nos veremos en otoño'".

Ninguna universidad aceptó de plano la desinversión, que fue el grito de guerra de las protestas estudiantiles en todo el país.

En muchos de los acuerdos se explicaba que los rectores de las universidades no tienen autoridad sobre las decisiones de inversión, que suelen estar en manos de fideicomisarios o juntas de inversión y a menudo requieren un proceso de revisión antes de cualquier cambio.

Cualquier desinversión en Israel se enfrenta a grandes obstáculos y es seguro que se encontrará con importantes reacciones políticas y de los donantes. Mientras que muchos activistas estudiantiles presionaron con éxito a sus universidades para que desinvirtieran en la Sudáfrica del apartheid en la década de 1980 y, más recientemente, en los combustibles fósiles, hay mucho menos consenso sobre Israel.

También hay obstáculos prácticos. Las dotaciones de muchas universidades son gestionadas por gestores de activos externos, y la distribución de esos activos puede no ser de dominio público. Además, unas dos docenas de estados tienen leyes que podrían penalizar los esfuerzos por desinvertir en Israel, aunque estas leyes han sido impugnadas por motivos de libertad de expresión.

Aun así, algunos de los acuerdos abren la puerta.

La Universidad de Minnesota prometió una reunión entre estudiantes y administradores o gestores de inversiones. Harvard accedió a discutir con los estudiantes su dotación y sus preguntas sobre sus conexiones con la guerra de Gaza. La Universidad de Wisconsin-Madison dijo que "facilitaría el acceso a los responsables de la toma de decisiones" antes de julio.

El Vassar College dijo que "daría prioridad a la revisión" de una propuesta de desinversión. La Universidad Johns Hopkins prometió una "revisión oportuna de la cuestión clave de la desinversión planteada por los manifestantes, utilizando el proceso existente en la universidad".

Students turned their back to a speaker at the University of Wisconsin-Madison graduation this month.Credit...Jamie Kelter Davis for The New York Times

Dos instituciones, Occidental College y Brown University, prometieron votaciones reales sobre la desinversión ante sus consejos universitarios. El jueves, la Universidad Chapman de California también llegó a un acuerdo según el cual el comité de inversiones del consejo universitario escuchará una propuesta de desinversión de los estudiantes en septiembre y luego la votará, entre otras concesiones.

La promesa de Brown de celebrar una votación, dijeron los estudiantes, fue un gran avance en un esfuerzo de años para que la universidad desinvirtiera en Israel.

Christina H. Paxson, presidenta de Brown, dijo en un mensaje al campus el 30 de abril que también se invitaría a un grupo de cinco estudiantes a reunirse con cinco miembros de la Brown Corporation mientras éstos se encuentran en la ciudad para celebrar su reunión a finales de este mes.

"Creo firmemente que una votación en octubre, ya sea a favor o en contra de la desinversión, aportará claridad a una cuestión que interesa desde hace tiempo a muchos miembros de nuestra comunidad", declaró el Dr. Paxson.

Isabella Garo, una estudiante activista de Brown, dijo que conseguir que la universidad aceptara una votación fue el resultado de una fuerte organización estudiantil a lo largo del año y de un sólido movimiento de desinversión que ya había celebrado reuniones con administradores y gestores de inversiones, del tipo prometido en algunos de los otros acuerdos recientes, mucho antes de las últimas protestas.

Dijo que a algunos estudiantes les molestaba que el proceso no avanzara más rápido: la votación está prevista para otoño.

"Se trataba de Brown, que intentaba dar largas al asunto", dijo Garo. "Pero sin duda nos reuniremos con ellos más adelante".

A medida que los campamentos se extendían por las zonas verdes de los campus, muchas instituciones empezaron a suspender a los manifestantes: "bajas involuntarias" en el lenguaje universitario.

Pero según al menos dos de los acuerdos, en Milwaukee y en la Universidad de Minnesota, los estudiantes podrían evitar este destino: esos acuerdos incluyen una promesa de amnistía en las medidas disciplinarias de la universidad relacionadas con las acampadas.

Pero algunas universidades no absolvieron completamente a los estudiantes.

Manifestantes en una acampada en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, el mes pasado.Credit...Philip Keith para The New York Times

Rutgers, Brown y la Universidad de Wisconsin-Madison acordaron únicamente que el compromiso de poner fin a la acampada sería "un factor atenuante favorable" en materia disciplinaria.

Apoyo a los estudiantes y académicos palestinos

Varias universidades dijeron que tratarían de apoyar a los estudiantes y académicos palestinos desplazados, pero los compromisos fueron vagos y relativamente pequeños.

Northwestern dijo que pagaría el coste total de cinco estudiantes universitarios palestinos para asistir a la universidad.

El Vassar College dijo que trataría de contratar y apoyar a los estudiantes y académicos palestinos que habían perdido oportunidades educativas desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. La universidad también dijo que "apoyaría los esfuerzos de recaudación de fondos dirigidos por los estudiantes en torno a los refugiados", pero no dio más detalles.

Manifestantes en el campamento de la Universidad Northwestern el mes pasado en Evanston, Ill.Credit...Jamie Kelter Davis para The New York Times

Rutgers dijo que trabajaría para "implementar el apoyo a 10 estudiantes palestinos desplazados para que terminen su educación en Rutgers".

David Levy, dirigente local del Comité Judío Americano, un grupo de defensa de los derechos, fustigó el acuerdo, y otros dirigentes judíos hicieron lo mismo en sus comunidades.

"Uno se pregunta si se hará lo mismo con 10 estudiantes israelíes desplazados por el ataque del 7 de octubre y sus secuelas", escribió el Sr. Levy en una declaración del 3 de mayo, "para que ellos también puedan terminar su educación en Rutgers".

Las universidades prometieron pedir un alto el fuego.

Las universidades han estado bajo la lupa sobre cómo comunican los acontecimientos de Israel y Gaza y sobre el sufrimiento de quién destacan. En Harvard, por ejemplo, los administradores se vieron sometidos a intensas presiones para que denunciaran los atentados de Hamás como terrorismo.

Muchos estudiantes propalestinos querían que sus universidades pidieran un alto el fuego en Gaza y denunciaran la campaña de bombardeos de Israel. La mayoría de las universidades optaron por no hacerlo, quizá por no querer tomar partido en un conflicto internacional y, en su lugar, hacer caso de los llamamientos a la "neutralidad institucional".

Pero en la última tanda de acuerdos, unas pocas aceptaron.

El campamento de protesta en Sproul Hall de la Universidad de Berkeley.Credit...Jim Wilson/The New York Times

El martes, Carol T. Christ, la canciller de Berkeley, dijo que emitiría tal declaración como parte del acuerdo con los estudiantes. "El apoyo a la difícil situación de los palestinos, incluidas las protestas, no debe confundirse con el odio o el antisemitismo", escribió.

La Universidad de Wisconsin-Milwaukee también aceptó sumarse a los llamamientos en favor de un alto el fuego en Gaza.

El Evergreen State College, en el estado de Washington, conocido por su agresivo activismo estudiantil a lo largo de los años, aceptó una declaración de todo el campus en la que el presidente John Carmichael se declaraba "horrorizado y desconsolado por la violencia y el sufrimiento que se están infligiendo debido al actual conflicto palestino-israelí".