'Acciones de Trump justifican juicio político', dice exsenador republicano

Washington.- El exsenador Jeff Flake, republicano de Arizona, dijo en un artículo de opinión publicado el lunes que las acciones del presidente Donald Trump justifican la destitución e instó a sus colegas republicanos a no apoyar su reelección si continúa en el cargo.

En el artículo para The Washington Post, Flake citó la llamada que el presidente Trump hizo en julio al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que Trump instó en repetidas ocasiones a Zelensky a que investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo en un momento en que la Casa Blanca había suspendido la ayuda militar a Ucrania.

La mayoría de los republicanos en el Congreso defienden a Trump, mientras los demócratas de la Cámara avanzan agresivamente con una investigación de juicio político.

Flake argumentó que la acusación es una decisión muy difícil.

"Me temo que, dada la profunda división en el país, un proceso de destitución en un momento tan tóxico podría beneficiar a un presidente que prospera en el caos. La desunión es el oxígeno de esta presidencia”, escribió Flake.

Por el contrario, dijo, una decisión de no apoyar la reelección de Trump resulta más fácil, aunque reconoció que podría tener sus propias consecuencias.

Flake hizo referencia a su propia decisión de retirarse el año pasado después de convertirse en un crítico de Trump y de ver disminuir su popularidad en Arizona.

“Hubiera preferido representar a los ciudadanos de Arizona durante otro período en el Senado”, escribió Flake. “Pero no a costa de apoyar a este hombre. Un hombre que, ahora más que nunca, ha demostrado ser tan manifiestamente indigno del cargo más alto que tenemos. Mis colegas republicanos, es hora de arriesgar sus carreras a favor de sus principios. Independientemente de si creen que el presidente merece un juicio político, o no, saben muy bien que no se merece la reelección”.