Acampan cientos de solicitantes de asilo cerca de Seattle

Kent, Wash.- Kabongo Kambila Ringo se quedó fuera de la tienda de campaña donde se alojaba con su mujer embarazada y comió de una bandeja de plástico transparente con galletas Girl Scouts que se derretían al sol del mediodía.

Era uno de los cerca de 240 solicitantes de asilo que acampaban en un terreno cubierto de hierba junto a una autopista al sur de Seattle, preguntándose si la policía cumpliría sus amenazas de detenerlos por allanamiento de morada y esperando que, en lugar de eso, los funcionarios les dejaran instalarse en el motel vacío de al lado.

"Es muy difícil", dijo en francés a The Associated Press este congoleño de 29 años. "No hay suficiente para comer. Ni siquiera hay forma de lavarnos".

El grupo de tiendas de campaña cubiertas con lonas que cubren el campo de Kent, un suburbio de Seattle, desde el pasado fin de semana pone de relieve la tensión a la que se enfrentan muchas comunidades -incluso algunas alejadas de la frontera entre Estados Unidos y México- mientras el presidente Joe Biden intenta restringir el asilo y neutralizar la inmigración como lastre político de cara a las elecciones de este otoño.

Algunas ciudades del norte, gobernadas por demócratas, han recibido grandes flujos de inmigrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado a Chicago a más de 40 mil solicitantes de asilo, la mayoría en autobús o avión.

El área de Seattle ha recibido menos, pero dado que el problema de los sin techo ya es inmenso -casi 10 mil personas duermen a la intemperie cada noche en el condado de King, según las autoridades-, incluso eso ha puesto a prueba la capacidad de la región.

Más de 2 mil solicitantes de asilo han pasado por una iglesia de los suburbios, la Metodista Unida de Riverton Park, en la cercana Tukwila, desde 2022, cuando se corrió la voz de que estaba dispuesta a ayudar. La iglesia ha hecho espacio para que cientos de migrantes se queden cada noche y ha recaudado dinero para colocar a las familias en moteles.

Cientos de personas fueron trasladadas de las tiendas de campaña de la iglesia a hoteles u otros alquileres a corto plazo cuando llegó el frío extremo durante el invierno. Pero cuando el dinero se agotó, se enfrentaron a desalojos continuos.

Ringo dijo que la guerra les obligó a él y a su esposa a huir del Congo en 2022. Tomaron un barco a Brasil y luego pasaron dos años caminando hasta la frontera estadounidense en Arizona, donde llegaron el 23 de marzo. Él fue detenido, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital.

Un hombre que conoció en el centro de detención le dio la dirección de la iglesia y, cuando lo liberaron, su hermano le compró un billete de avión a Seattle, donde se reunió con su esposa, embarazada de ocho meses.

Muchos de los que han estado acampando en Kent -principalmente inmigrantes del Congo, Angola y Venezuela- se alojaron anteriormente en la iglesia o fueron desalojados de moteles.

A falta de otras opciones y a la espera de permiso para trabajar en Estados Unidos, acamparon frente a un Econo Lodge en desuso. El condado compró el motel de 85 habitaciones durante la pandemia de COVID-19 como alojamiento de emergencia en cuarentena.

"Queremos presionar al condado y a la ciudad para que abran el hotel a este grupo de migrantes", declaró Ian Greer, voluntario de una coalición de organizaciones de servicios a migrantes que ha estado ayudando a los solicitantes de asilo.

En virtud de un acuerdo legal entre el condado y la ciudad, el motel sólo puede utilizarse para alojamiento en cuarentena y otros usos aprobados por la ciudad. Las autoridades dicen que no tienen planes inmediatos de abrirlo a los inmigrantes.

"Entendemos la justificación de la solicitud de los solicitantes de asilo para utilizar el hotel a corto plazo, pero la realidad de hacerlo es mucho más complicada que simplemente desbloquear las puertas y encender las luces", dijo Kristin Elia, portavoz de la Oficina del Ejecutivo del Condado de King, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Las operaciones completas y el capital para un refugio de emergencia, incluso a corto plazo, están más allá de los recursos disponibles del Condado".

La policía de Kent publicó el pasado fin de semana un aviso de desalojo de 48 horas en el campamento, diciendo que los inmigrantes no tenían permiso para estar en la propiedad controlada por el condado. Pero al cumplirse el plazo el martes, las autoridades dieron marcha atrás, dando un respiro a los inmigrantes, que esperan encontrar un refugio a largo plazo.

A finales del año pasado, el condado de King concedió una subvención de 3 millones de dólares para responder a la afluencia de inmigrantes, ayudando a alojar a más de 350 personas y familias. En abril, concedió a cuatro organizaciones sin ánimo de lucro 2 millones de dólares para proporcionar alojamiento, alimentos, servicios jurídicos y otro tipo de asistencia. Cuando algunos migrantes acamparon en un parque de Seattle el mes pasado, la ciudad trasladó a decenas de familias a moteles y está pagando para que se queden al menos hasta julio.

A partir del mes que viene, una avalancha de dinero procedente del Estado debería ayudar. El condado recibirá 5 millones de dólares para responder a la afluencia, dinero que los funcionarios aún están evaluando cómo utilizar. La Oficina de Asistencia a Refugiados e Inmigrantes del estado comenzará a repartir 25 millones de dólares entre organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos locales para desarrollar una red estatal de apoyo a los inmigrantes recién llegados.

La Iglesia Metodista Unida de Riverton Park espera recaudar 200 mil dólares para vales de hotel a finales de este mes, y afirma que, dado el tiempo que se tarda en revisar las propuestas de gasto, es posible que el dinero estatal no esté disponible hasta septiembre.

Los niños correteaban por la hierba vaporosa el miércoles, mientras el sol secaba las tiendas después de las fuertes lluvias. Las instalaciones contaban con cinco aseos portátiles y dos puestos de desinfección de manos. Las tiendas más grandes servían de cocina y despensa. Los voluntarios dejaron alimentos y artículos de aseo. Los migrantes ajustaban las lonas y charlaban bajo los toldos.

Linda Gutiérrez recuerda su salida de Venezuela: "En Venezuela no hay medicinas. Nuestra familia se muere de hambre", dijo en español. Primero fueron a Colombia y luego a Chile. Cuando se vieron obligados a abandonar Chile, se abrieron camino a través de la peligrosa selva del Darién -la densa selva tropical sin caminos que divide Sudamérica de Centroamérica- con sus hijos y nietos pequeños hasta Estados Unidos.

Finalmente llegaron a Riverton Park United Methodist, donde permanecieron cinco meses. Después los alojaron en un motel cercano, pero sólo durante un mes.

En el campamento conoció a José Guerrero, de Puerto Cabello, la misma zona al oeste de Caracas donde ella vivía. Guerrero llegó a Estados Unidos con su mujer tras dejar a sus tres hijos al cuidado de los abuelos.

"Todos los que estamos aquí llevamos meses luchando", dijo Guerrero. "Mi esperanza es que el alcalde, el condado, los líderes, abran ese hotel. Como pueden ver, está vacío y abandonado. Entre todos podemos mantenerlo y dejarlo listo para albergarnos".