Absuelven a Rittenhouse; mató a dos en Kenosha

Kenosha, Wisconsin.– El jurado de Wisconsin que sopesaba el destino de Kyle Rittenhouse lo absolvió ayer de todos los cargos que enfrentaba después de deliberar durante casi tres días y medio.

Rittenhouse, de 18 años, de la cercana Antioch, Illinois, fue acusado de homicidio imprudencial por asesinato de Joseph Rosenbaum, de 36 años, y homicidio intencional de Anthony Huber, de 26 años. Hechos registrados el 25 de agosto de 2020.

Los disparos ocurrieron durante las protestas realizadas por la muerte de Jacob Blake, un afroamericano baleado por un oficial de policía blanco de Kenosha.

El jurado de 12 personas en Kenosha, Wisconsin, también absolvió a Rittenhouse de intento de homicidio intencional en el tiroteo de Gaige Grosskreutz, un paramédico de los suburbios de Milwaukee, que estaba trabajando durante las protestas.

Rittenhouse también fue absuelto de dos cargos de poner en peligro imprudentemente la seguridad y el uso de un arma peligrosa.

Cuando se leyó el veredicto, Rittenhouse comenzó a sollozar y se derrumbó en la mesa de la defensa mientras las familias de las víctimas eran vistas llorando en la corte.

Rittenhouse, quien testificó en el juicio, reclamó defensa propia. Tenía 17 años en ese momento, disparó y mató a Rosenbaum, de 36 años, y a Huber, de 26, e hirió a Grosskreutz, que tenía 26 en ese momento.

Rittenhouse testificó que disparó en defensa propia y se declaró inocente de todos los cargos.

El juez Bruce Schroeder había finalizado sus instrucciones a los miembros del jurado el lunes, que incluían la posibilidad de que pudieran encontrarlo culpable de cargos menores si no llegaban a un veredicto sobre varias de las acusaciones originales, pero tampoco estaban convencidos del argumento de defensa propia.

Mark Richards, abogado de Rittenhouse, dijo en una conferencia de prensa posterior al veredicto que su cliente se sentía “aliviado” por la decisión del jurado de absolverlo de todos los cargos ayer.

Aunque reconoció que el equipo de defensa estaba cada vez más preocupado por las deliberaciones extendidas hasta ayer por la mañana, mucho más de lo esperado. “Fue una tortura”, dijo Richards sobre la espera del veredicto.

El abogado atribuyó el resultado en parte a la decisión de la defensa de poner a Rittenhouse en el estrado, la decisión que, dijo, “no fue una decisión que tuviera que pensarse”.

“En Wisconsin, si no pones a un cliente en el estrado, vas a perder. Punto”, dijo Richards.

Rechazó a los críticos que cuestionaron si las lágrimas de Rittenhouse durante su testimonio eran “reales”, diciendo que su cliente sigue luchando por hablar sobre la noche en que disparó a tres hombres, matando a dos de ellos. Pero eludió una pregunta sobre si Rittenhouse siente que habría hecho algo diferente, incluso si se arrepiente de haber venido a Kenosha esa noche.

“Él desea que nada de esto suceda”, dijo Richards. “Pero conozco a Kyle Rittenhouse. Y sé cómo se siente ... (Ahora) tiene que continuar con su vida de la mejor manera posible”.

Tanto Richards como David Hancock, un portavoz de la familia Rittenhouse, no pudieron decir cómo será esa vida normal. Rittenhouse tiene seguridad las 24 horas debido a las amenazas de muerte, dijeron, y eso probablemente continuará.

Richards dijo que la familia Rittenhouse probablemente se mudaría fuera de la región.

El joven se inscribió en la Universidad Estatal de Arizona, donde espera estudiar Enfermería, dijo Hancock a los periodistas frente al Palacio de Justicia del Condado de Kenosha.

“Creo que van a ver algunas cosas buenas con Kyle. Es muy pragmático acerca de lo que sucedió durante el año pasado”. “Ojalá nadie estuviera muerto”, agregó Richards. “Ojalá nunca hubiera conocido a Kyle Rittenhouse. Y no me refiero a que fuera un mal cliente. Sólo me refiero a que entonces esto no habría sucedido”.

Fantasmas de racismo

El juicio ha revivido el escrutinio nacional sobre Kenosha, donde los residentes afroamericanos dicen que persisten los mismos problemas que alimentaron los disturbios del año pasado.

Fuera del juzgado, la familia de Jacob Blake se había reunido en apoyo de los miembros de la familia de los tres hombres a los que disparó Rittenhouse cuando se anunció el veredicto.

“No sé cómo llegaron a la conclusión final de que es inocente, pero es por eso que los afroamericanos dicen que todo el maldito sistema es culpable”, dijo Justin Blake, el tío del hombre.

“Esto debe terminar. Estamos aquí para apoyar a Anthony, Jojo y Gaige y eso es lo que estamos haciendo para seguir haciéndolo”.