Abren las puertas donadores del Partido Republicano a Trump

The New York Times | Nikki Haley en un acto de campaña en Peterborough, New Hampshire

Nueva York.- Nikki Haley perdió en Iowa, luego perdió en New Hampshire y ahora, algunos de los donadores más importantes del Partido Republicano --- una generación de donadores que han rechazado a Trump y han impulsado la candidatura de ella durante meses --- están abriéndole la puerta al expresidente Donald J. Trump. Un grupo de los donadores republicanos más acaudalados del país se reunieron esta semana en Florida en un retiro organizado por la Alianza de Oportunidades Americanas y escucharon a asesores de alto rango de Trump y Haley. La reunión de este lunes y martes fue uno de los primeros pasos significativos que los arrastra hacia la realidad de Trump para algunos de estos donadores, después que asesores de Trump no recibieron esa invitación para el retiro de otoño del grupo. Haley tiene una serie de eventos para recaudar fondos en los próximos días y realizó uno en la Ciudad de Nueva York el martes por la noche. El dinero no será un obstáculo para su candidatura. Pero en privado, algunos de los importantes donadores del partido --- incluyendo algunos que apoyan a Haley --- dicen que están preparados para que la competencia llegue a su fin, con el fin de enfocarse en el presidente Biden y aceptar que Haley tiene pocas oportunidades de superar a Trump. Trump ha estado arremetiendo contra Haley por tratar de atraer a demócratas e independientes en las primarias abiertas, los asesores del ex presidente han dicho que ella cruzó una línea al decir durante el fin de semana que confiaba en que el jurado de Nueva York decidiera que difamó a la columnista Carroll.