Abogado del primer denunciante de Trump dice representar al segundo

Washington.- El abogado del primer denunciante de inteligencia que presentó acusaciones sobre el presidente Donald Trump y sus interacciones con Ucrania dijo este domingo que está representando a un segundo denunciante sobre las acciones del presidente.

El abogado Mark Zaid confirmó a CNN que él y otros abogados de su equipo ahora representan a la segunda persona, que tiene conocimiento de primera mano que respalda los señalamientos hechos por el primer denunciante. Zaid le dijo a CNN que el segundo denunciante trabaja en la comunidad de inteligencia y ha hablado con el inspector general de la comunidad de inteligencia, pero no ha presentado su propia denuncia y no necesita hacerlo, ya que se considera que cualquier persona que hable con el inspector vigilante ha hecho una divulgación protegida y es un denunciante bajo la ley.

El abogado Andrew Bakaj, que también representa a los denunciantes, tuiteó este domingo: “Puedo confirmar que mi firma y mi equipo representan a varios denunciantes en relación con la revelación subyacente del 12 de agosto de 2019 al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. No hay más comentarios en este momento”.

Bakaj no proporcionó más detalles sobre cuántas personas representan él y sus colegas con respecto al caso. Bakaj dijo que en este momento solo hay una denuncia presentada ante el inspector general y que incluye información de ambas personas.

ABC informó por primera vez la representación de Zaid de la segunda persona.

Los informes de un segundo denunciante se producen cuando los demócratas de la Cámara de Representantes intensifican su investigación de juicio político centrada en la llamada telefónica de Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitiendo una citación a la Casa Blanca y una solicitud de documentos al vicepresidente Mike Pence.

El señalamiento inicial del denunciante alegaba que el presidente abusó de sus poderes oficiales “para solicitar la interferencia” de Ucrania en las próximas elecciones de 2020, y que la Casa Blanca tomó medidas para encubrirlo. Donald Trump ha negado haber hecho algo inapropiado.

Una transcripción publicada por la Casa Blanca de una llamada del 25 de julio reveló que Trump le pidió al presidente de Ucrania que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, el potencial rival demócrata 2020 de Trump, y a su hijo, Hunter. No hay evidencia de irregularidades por parte de Joe o Hunter Biden.

El diario The New York Times informó este viernes que un segundo funcionario de inteligencia con inquietudes y un conocimiento más directo sobre los tratos de Trump con Ucrania estaba considerando presentar una demanda de denunciante. Zaid le dijo a CNN que no sabía si el segundo denunciante que representa es la misma persona a la que se hace referencia en el informe del medio citado.