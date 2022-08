Abogado de Trump propuso desafiar las elecciones al Senado de Georgia en busca de un fraude

Nueva York.— John Eastman, el abogado conservador cuyo plan para bloquear la certificación congresista de la elección del 2020 falló de una manera espectacular el 6 de enero del 2021, envió un correo electrónico dos semanas después argumentando que las fuerzas a favor de Trump deberían demandar para seguir buscando el supuesto fraude electoral que él mismo reconoció que no pudo encontrar.

El 20 de enero del 2021, horas después de la inauguración del presidente Biden, Eastman le envió un correo electrónico a Rudolph W. Giuliani, ex abogado personal del ex presidente Donald J. Trump, proponiéndole que deberían desafiar el resultado de la segunda vuelta de la elección en Georgia sobre dos escaños en el Senado que el 5 de enero ganaron los demócratas.

“Muchos de nosotros hemos puesto en riesgo nuestra reputación al afirmar que hubo un fraude electoral y esta podría ser una manera de reunir pruebas”, escribió Eastman en el correo electrónico que ya había sido dado a conocer y que también fue enviado a otras personas, incluyendo al asesor de campaña de Trump.

“Si logramos obtener pruebas del fraude del 5 de enero, es muy probable que también podamos demostrar que hubo fraude el 3 de noviembre, y con eso reivindicaríamos el reclamo del presidente Trump y servirían como un bastión contra el juicio político en el Senado”.

El correo electrónico, que fue revisado por The New York Times y autentificado por personas que trabajaron en la campaña de Trump en ese momento, es la evidencia más reciente de que hasta algunos de los simpatizantes más fervientes de Trump sabían que no podían sostener sus afirmaciones sin fundamento de que hubo un fraude electoral generalizado —pero continuaron con sus esfuerzos para deslegitimizar el resultado aún después de que Biden había asumido la presidencia.

El mensaje de Eastman también deja de manifiesto que no estaba convencido de mantener a Trump en el poder, ya que le pidió ayuda a Giuliani para cobrar una factura por 270 mil dólares que le envió a la campaña de Trump el día anterior, por sus honorarios legales.

La revelación del correo electrónico ocurre en un momento en que el Departamento de Justicia está intensificando su investigación penal sobre el esfuerzo para anular la elección del 2020.