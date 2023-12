Abandona Texas mujer que pidió permiso para abortar

Kate Cox, una mujer de Dallas que demandó por el derecho a interrumpir su embarazo no viable, abandonó Texas para abortar fuera del estado.

El martes pasado, Cox presentó una demanda histórica, pidiendo a los tribunales que le permitieran interrumpir su embarazo después de enterarse de que su feto tenía trisomía 18 completa, una anomalía fetal letal. La querella, presentada por el Centro de Derechos Reproductivos, decía que continuar con el embarazo representaba una amenaza para la salud y la fertilidad futura de Cox, pero sus médicos se negaron a realizar un aborto debido a la prohibición casi total del procedimiento por parte del estado.

La jueza de distrito del condado de Travis, Maya Guerra Gamble, dictaminó el jueves que ni Cox, ni su esposo ni su obstetra/ginecólogo deben ser sancionados penal o civilmente por interrumpir su embarazo. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una petición de emergencia pidiendo a la Corte Suprema del estado que revocara ese fallo. El viernes por la noche, el tribunal superior suspendió la orden de Guerra Gamble mientras consideraban el fondo del caso.

Mientras tanto, la condición de Cox se estaba deteriorando y ella entraba y salía de la sala de emergencias, según sus abogados.

“Esta última semana de limbo legal ha sido un infierno para Kate”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos. “Su salud está en juego... Es por eso que los jueces y los políticos no deberían tomar decisionwes sobre la atención médica de las personas embarazadas: no son médicos”.

El Centro de Derechos Reproductivos tiene la intención de continuar litigando este caso ante la Corte Suprema de Texas, según una carta enviada al secretario del tribunal el lunes. El máximo tribunal del estado también escuchó argumentos a fines de noviembre en Zurawski vs Texas, en el que 20 mujeres alegan que se les negó atención médica para sus embarazos complicados como resultado de las leyes de aborto del estado.

Los abogados de Cox se negaron a decir adónde viajaba para interrumpir su embarazo, pero señalaron en un comunicado que muchas mujeres en Texas no tienen los medios económicos para abandonar rápidamente el estado. Todos los estados vecinos de Texas, excepto uno, han prohibido el procedimiento, y los texanos están inundando clínicas en Nuevo México, Colorado y Kansas, lo que provoca retrasos en la atención. En octubre, el Texas Tribune documentó la historia de una mujer que no podía permitirse el lujo de abandonar el estado para abortar y llevó a término un embarazo no viable.