Abandona No Labels su intención de proponer un candidato presidencial

The New York Times

Nueva York.- El grupo centrista No Labels abandonó sus planes de competir en la boleta presidencial de la elección del 2024, ya que no pudieron elegir a un candidato, según dio a conocer su líder Nancy Jacobson, este jueves. El grupo dijo el año pasado que había recaudado 60 millones de dólares para presentar una "boleta de unidad bipartidista" pero sufrió una serie de rechazos en los últimos meses, ya que republicanos y demócratas declinaron competir en la boleta. El grupo le dijo a sus donadores y miembros que podría elegir a un candidato si el presidente Biden y el ex presidente Donald J. Trump fueran los nominados de los partidos principales. "El día de hoy, No Labels no seguirá con su plan de lograr la boleta de la Unidad en la elección presidencial del 2024", dijo Jacobson en un comunicado. "Los estadounidenses siguen abiertos a un competidor presidencial independiente y que esté más dispuesto que nunca a lograr un liderazgo de unidad nacional". Aunque No Labels siempre ha dicho que sólo participará si puede detectar a un candidato que tenga la posibilidad de ganar la Casa Blanca. "No ha surgido ese candidato, así que el curso responsable de acción para nosotros es mantenernos al margen". La medida que tomó el grupo significa una campaña menos de la que no tendrán que preocuparse los partidos importantes. Durante meses, los aliados demócratas de Biden, quienes consideran a No Labels como una amenaza para su reelección, trabajaron para marginalizar al grupo y presionar a los posibles candidatos para que no participaran en la boleta. En las últimas semanas, el aparato del partido se ha enfocado en los ataques contra Robert F. Kennedy Jr., que está haciendo una campaña independiente para presidente. El otoño pasado, los dirigentes de No Labels estaban planeando considerar políticos republicanos moderados para que fueran el candidato del grupo. Sin embargo, aún entre ellos, el reclutamiento no tuvo éxito. Debido a que otros candidatos surgieron, No Labels empezó a ser considerado como algo menos que una amenaza. El grupo también trató de cortejar a Nikki Haley y Chris Christie, ex gobernadores republicanos que abandonaron la competencia presidencial en este año.