A prueba límites de Trump para sacar rédito político a problemas legales

A pesar de todas sus bravatas, nadie en el círculo político de Donald J. Trump cree realmente que una condena penal le ayudará con los votantes independientes y las mujeres de los suburbios que le hicieron perder la presidencia en 2020.

Pero desde que el Sr. Trump fue acusado por primera vez, él y su equipo han mirado hacia asegurar la nominación como un imperativo vital. Y ahora que está a punto de convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado, algunos de esos asesores -que hace tiempo se dieron cuenta de que su libertad está entrelazada con el resultado de las elecciones de 2024- ven un resquicio de esperanza en el calendario.

El jueves, un juez de Nueva York fijó para el 25 de marzo la fecha de inicio del juicio por los cargos presentados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, que acusan a Trump de falsificar registros comerciales para encubrir reembolsos por un pago de dinero realizado en 2016 a una actriz porno que dijo haber tenido una aventura con él en el pasado.

Los observadores legales han comentado que, en comparación con los cargos a los que se enfrenta Trump por retener documentos sensibles de seguridad nacional y obstruir los esfuerzos para recuperarlos, o con los cargos que le acusan de conspirar para defraudar a los Estados Unidos al tratar de anular unas elecciones, el caso del dinero de silencio parece mucho menos importante.

Y esos cargos de soborno representan un delito de bajo nivel, y comparativamente menos tiempo potencial de prisión.

"No hay absolutamente ningún delito en este caso sin ley", dijo Steven Cheung, portavoz de Trump, insistiendo en que se trata de un esfuerzo por interferir en las elecciones y que Bragg debería "centrarse en la limpieza de Nueva York" y en la delincuencia local.

A nivel personal, el Sr. Trump está profundamente descontento con el caso. Involucra sordidez sobre su vida personal y lo indignó cuando los detalles del dinero de silencio se hicieron públicos en 2018, mientras era presidente. Ha dejado claro a sus colaboradores que quiere que desaparezca.

Pero políticamente, los asesores del Sr. Trump han explotado la acusación de dinero subrepticio con gran efecto. Fue su primera acusación de las cuatro a las que se enfrentó en el ciclo de primarias de 2024, disparando su recaudación de fondos e incitando a los recelosos republicanos -incluidos sus oponentes- a cuestionar los cargos.

El enfoque del equipo de Trump desde que se presentó la acusación contra Bragg ha sido presentar toda su exposición criminal -91 delitos graves en total- como parte de una gran conspiración del presidente Biden y los demócratas para detenerle.

"Todo esto viene del Departamento de Justicia, todo esto viene de Washington", dijo el Sr. Trump tras la vista en la que se fijó la fecha del juicio, ampliando su infundada afirmación a varias acciones civiles a las que se ha enfrentado. Había intentado una vez más retrasar el proceso, en vano.

"Todo está amañado, es un estado amañado, es una ciudad amañada, es una vergüenza", dijo el Sr. Trump, poco después de que el juez, el magistrado Juan M. Merchan, dijera que el caso implicaba "graves acusaciones" sobre el encubrimiento de un soborno para afectar a unas elecciones.

El Sr. Trump en un mitin en Charleston, Carolina del Sur, el miércoles. Se quejó de que el juicio le mantendría alejado de la campaña.Credit...Kendrick Brinson para The New York Times

El Sr. Trump no ofreció ningún respaldo para su afirmación de que cada caso legal que ha enfrentado está siendo manipulado desde arriba, y nunca lo ha hecho.

Y hay un inconveniente importante para él en que se celebre un juicio local: A diferencia de los casos federales, Trump no puede intentar indultarse a sí mismo si vuelve a ser presidente. Aún así, persisten las dudas sobre las realidades prácticas de imponer una pena de prisión a un presidente electo en un caso local.

Y en lo que respecta a la óptica política de cara al día de las elecciones, el hecho de que el juicio por suplantación de identidad se celebre en primer lugar significa un mes de intensa atención mediática centrada en asuntos que pueden preocupar menos al público que si se hubiera celebrado primero el juicio federal por subversión electoral en Washington, como se esperaba.

"Se puede conseguir un montón de testigos que van a argumentar que esto no era inapropiado, que se hace todo el tiempo, y de hecho estar dispuesto a pagar no es una aceptación de cualquier culpabilidad, es que él no quería la publicidad, y se hace con bastante frecuencia", dijo Newt Gingrich, el ex presidente republicano de la Cámara y un aliado del Sr. Trump.

Los aliados del Sr. Trump han señalado repetidamente el hecho de que el Sr. Bragg es un demócrata, y que su predecesor, junto con los fiscales federales, no presentó cargos en relación con los hechos del caso, para enfatizar sus afirmaciones de victimismo. (El Sr. Bragg representa a un municipio en el que los demócratas constituyen una abrumadora mayoría entre las personas inscritas para votar).

Trump se quejó el jueves de que el juicio le mantendría alejado de la campaña electoral. Pero en enero, optó por asistir a dos juicios civiles que enfrentaba que no estaba obligado a asistir, en parte porque, como un asesor dijo en privado, vio las apariciones como actos de campaña.

La campaña de Trump se ha estado preparando para realizar actos nocturnos con el Sr. Trump en Nueva York y otros lugares, a lo largo del juicio por el dinero subrepticio.

"No puedo exagerar", dijo Gingrich. "Donald Trump no es un candidato. Donald Trump es el líder de un movimiento, y los líderes de movimientos son profundamente diferentes psicológicamente a los candidatos." La razón, dijo, es que sus partidarios son "seguidores. No son votantes".

El Sr. Trump está a punto de poner a prueba los límites de los beneficios que su campaña política puede obtener del sistema de justicia penal.

El principal testigo en el caso, Michael D. Cohen, trabajó para el Sr. Trump durante años y proporcionó testimonio en una audiencia de la Cámara en 2019 que ayudó a impulsar el exitoso caso de fraude civil del fiscal general de Nueva York contra el Sr. Trump y su compañía. El Sr. Trump y sus aliados han denunciado repetidamente al Sr. Cohen, quien ha desnudado sus experiencias de trabajo para el ex presidente en un libro revelador y en entrevistas.

Un desfile de otros testigos de ese período de tiempo también puede ofrecer testimonio que es problemático para él.

Y en tres casos judiciales diferentes en Manhattan, tres jurados han decidido contra el Sr. Trump o sus empresas en los últimos dos años. Aunque hacer del Sr. Bragg un villano puede funcionar políticamente con los republicanos, no tiene un impacto más amplio, argumentan algunos estrategas.

"Creo que el error que está cometiendo Trump es que al final del día no será Alvin Bragg, sino un jurado de sus conciudadanos, y los estadounidenses respetan el sistema de jurados y se toman en serio los veredictos que emiten", dijo Geoff Garin, un encuestador demócrata.

Sin embargo, Trump fue elegido en 2016 a pesar de una larga lista de incidentes negativos relacionados con su carácter. Y las encuestas varían sobre cuántos de sus partidarios que dicen que le apoyarán le abandonarían si es condenado en un caso penal.

"Después de los últimos ocho años, esa autoselección por sí sola es suficiente para decir que no tendrán muchos problemas para explicar una sentencia judicial adversa, y mucho menos una por motivos dudosos", dijo Liam Donovan, estratega republicano.