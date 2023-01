A pesar de las inundaciones, California continua en sequía

The New York Times The New York Times

Una serie rápida de sistemas de tormentas, conocidos como ríos atmosféricos, ha traído cantidades extremas de lluvia y nieve a California durante las últimas semanas, pero el diluvio repentino no ha compensado los años de sequía continua. Las tormentas infligieron inundaciones generalizadas y mataron al menos a 20 personas. La avalancha de precipitaciones también comenzó a llenar los embalses y acumular nieve en Sierra Nevada. Las inundaciones y sequías simultáneas son "básicamente un subproducto de la alta variabilidad del clima de California", dijo Jay Lund, codirector del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California. El estado normalmente recibe sus precipitaciones a fines del otoño y el invierno, en gran parte de las tormentas alimentadas por ríos atmosféricos, y puede pasar largos períodos en la primavera y el verano sin lluvia. California ha construido su infraestructura de agua (embalses, pozos y sistemas de irrigación) en parte para dar cuenta de la sincronización desequilibrada de las precipitaciones. Sin embargo, la estrategia del estado de capturar agua durante los períodos húmedos y reservarla para los períodos secos se vuelve "más difícil de implementar debido a que los extremos son cada vez mayores" en un clima más cálido, dijo Lund. Las lluvias recientes dieron como resultado una rápida y fuerte afluencia de agua en muchos de los embalses del estado. Muchos han regresado o superado los niveles promedio, pero pocos están a plena capacidad. Si los niveles de los embalses continúan subiendo por encima de los niveles promedio, podría aliviar algunos déficits que se han acumulado durante años consecutivos de sequía extrema, dijo Molly White, gerente de operaciones del Proyecto de Agua del Estado de California. "Todo ayuda al panorama general de la sequía", agregó. California tiene un clima naturalmente variable: los períodos de sequía se ven interrumpidos por períodos de clima más húmedo. Pero la investigación sugiere que el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero hace que sea más probable que cualquier sequía persista o se vuelva más intensa, y menos probable que continúe una serie de años húmedos.