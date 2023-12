A 600 días de crisis migratoria en NY: Caos, furia y errores

Casi 70 mil migrantes hacinados en cientos de refugios de emergencia. Personas durmiendo en el suelo o acurrucadas en las aceras bajo el frío de diciembre. Familias hacinadas en tiendas gigantes a las afueras de la ciudad, a kilómetros de escuelas o servicios.

Y la ciudad de Nueva York gasta cientos de millones de dólares al mes para atenderlos a todos.

Este otoño, un funcionario de la administración del alcalde Eric Adams se refirió a la obligación de la ciudad de alojar y alimentar a los 500 nuevos inmigrantes que siguen llegando cada día como "nuestra nueva normalidad".

Es una normalidad que difícilmente podría haberse imaginado hace 18 meses, cuando los migrantes empezaron a gravitar hacia la ciudad en gran número desde la frontera sur del país.

La crisis migratoria en Nueva York es producto de algunos factores que escapan al control de la ciudad, como la agitación mundial, un gobierno federal que permite la entrada de inmigrantes en cifras récord sin dar a la mayoría de ellos una forma de trabajar legalmente y una norma local única que obliga a la ciudad a ofrecer una cama a cada persona sin hogar.

Pero las dimensiones del problema -el coste de 2 mil 400 millones de dólares hasta la fecha, las duras condiciones, el número de inmigrantes atrapados en los albergues- también pueden atribuirse a las medidas tomadas, y no tomadas, por el gobierno de Adams, según descubrió The New York Times en docenas de entrevistas con funcionarios, defensores y migrantes.

A medida que la ciudad se apresuraba a improvisar un sistema que ha procesado a más de 150 mil personas desde el año pasado, tropezó de innumerables maneras, muchas de ellas inéditas.

Durante la mayor parte de la crisis, la ciudad no adoptó medidas básicas para ayudar a los inmigrantes a salir de los centros de acogida y encontrar un hogar en una ciudad famosa por sus elevadísimos alquileres. Esperó un año para ayudar a un gran número de inmigrantes a solicitar asilo, lo que probablemente cerró a miles de ellos el camino hacia el empleo legal.

La ciudad ha firmado más de 2 mil millones de dólares en contratos sin licitación, algunos con proveedores que han sido acusados de abusar de los migrantes. Ha pagado más del doble por alojar a cada familia migrante de lo que pagaba por alojar a una familia sin hogar antes de la crisis.

El alcalde Eric Adams dijo que sin más ayuda, el coste de acoger a los inmigrantes "destruirá la ciudad de Nueva York". Los críticos dicen que la ciudad ha gastado más de la cuenta

Y una y otra vez, el Sr. Adams, un demócrata con una vena espinosa, parecía hacer su propio trabajo más difícil al reprender a los funcionarios estatales y federales cuya ayuda buscaba.

"El calendario es una serie de respuestas tardías y posturas antagónicas", dijo Christine Quinn, directora de la mayor red de albergues familiares de la ciudad y ex portavoz del Ayuntamiento.

Las autoridades municipales señalan que Nueva York ha recibido muchos más inmigrantes que cualquier otra gran ciudad fuera de los estados fronterizos y que sólo Nueva York debe acogerlos indefinidamente. Nueva York ha cumplido con esa obligación en más del 99% de las ocasiones.

"Aunque todos tenemos experiencia en atender algún aspecto de esta crisis, ninguno de nosotros es experto en gestionar un sistema de refugiados, que es lo que estamos haciendo", dijo en octubre Molly Wasow Park, comisionada de servicios sociales del alcalde.

Pero con demasiada frecuencia, dicen los críticos, la ciudad ha cometido errores evitables.

Los pioneros

Los migrantes llegaron a Washington, D.C., en autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022. Algunos se dirigieron inmediatamente a la ciudad de Nueva York.

En la cálida mañana primaveral del 13 de abril de 2022, poco después de las 8 de la mañana, un autobús se detuvo en una esquina de Washington, D.C. Los pasajeros bajaron con aspecto perdido, aferrados a carpetas manila de papeleo tras un viaje de 26 horas desde la frontera mexicana.

Al menos seis hombres continuaron hasta Nueva York, en una furgoneta alquilada por Catholic Charities.

Eran, en cierto sentido, pioneros: pasajeros del primer autobús de migrantes enviado al norte por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como maniobra para protestar contra la política fronteriza, y el primer grupo de esos migrantes que se dirigió a Nueva York.

Cuando la pandemia de coronavirus remitió, llegaron más inmigrantes huyendo de países desestabilizados. Los venezolanos, a quienes Estados Unidos no deportó en los primeros días de la afluencia, llegaron por decenas de miles. Otros procedían de Ecuador, Senegal, Mauritania y China.

Algunos llegaron a una oficina de los Servicios Católicos de Migración en Brooklyn, donde los empleados los encontraron durmiendo a la intemperie. Los grupos de ayuda los enviaron a las oficinas de acogida de personas sin hogar de la ciudad.

A medida que la tasa de vacantes en los albergues familiares caía por debajo del 1%, los funcionarios se apresuraban a evitar desafiar el decreto judicial que garantiza el "derecho a la vivienda".

Julia Savel, entonces portavoz del comisario de servicios sociales de la ciudad, Gary Jenkins, dijo que el Sr. Jenkins la presionó para que ocultara al público un desastre inminente. "No tenemos ni una sola respuesta sobre cómo íbamos a afrontar esto", opinó.

(El Sr. Jenkins, que dimitió más tarde, dijo la semana pasada sobre la afirmación de la Sra. Savel: "Eso no es cierto en absoluto").

El 12 de julio de 2022, la situación era desesperada. Por teléfono con un familiar, Savel rompió a llorar: "Realmente creo que estamos a punto de quebrantar la ley".

La ciudad de Nueva York ya se enfrentaba a una crisis de vivienda cuando empezaron a llegar miles de inmigrantes

Una semana después, Adams hizo sus primeros comentarios extensos sobre los inmigrantes. Dijo que la ciudad "recibe a los recién llegados con los brazos abiertos". Después de todo, desde la perspectiva histórica de Nueva York, esta afluencia no era excepcional. Lo que era inusual era cuántos migrantes no tenían conexiones aquí y acabaron en los albergues.

El alcalde añadió que la ciudad tenía "la obligación moral -y legal- de alojar a cualquiera que se encuentre sin hogar". Se mostró confiado en que la ayuda llegaría pronto de Washington.

Savel visitó la oficina de admisión de familias del Bronx y se encontró con el caos. "Todos los que entraban hablaban español; todos los que trabajaban allí hablaban inglés. Había una parturienta embarazada de nueve meses sentada en el suelo", dijo. "Los niños lloraban porque se morían de hambre; no teníamos suficiente comida. Había cadáveres de pared a pared".

La ciudad había incumplido su deber de alojar a todo el mundo. Cuando se conoció la historia, la ciudad se vio envuelta en un pequeño escándalo.

En una reunión del Ayuntamiento celebrada ese verano, las organizaciones sin ánimo de lucro dijeron a los funcionarios que debían entrevistar a todos los inmigrantes para averiguar qué servicios podían proporcionarles una vivienda permanente, según tres defensores que asistieron. La ciudad y sus contratistas empezaron a hacer algo de esto, pero los funcionarios municipales reconocieron que pasó un año antes de que emprendieran un esfuerzo más exhaustivo.

Según los críticos, al no realizar una gestión básica de los casos, la ciudad desconocía la situación migratoria de los inmigrantes, a qué prestaciones tenían derecho o si podían tener familiares con los que vivir.

Adams acusó a Abbott de fabricar la afluencia de inmigrantes a Nueva York. El Sr. Abbott insistió en que sólo había enviado autobuses a Washington. Nunca quedó claro qué versión era cierta.

Pero el gobernador cambió de enfoque: "El gobernador Abbott decidió que si se iba a culpar a Texas de las recientes llegadas de inmigrantes a Nueva York, también podíamos enviarlos nosotros", dijo a The Times Andrew Mahaleris, portavoz de Abbott.

Al principio, el gobernador Abbott negó haber enviado autobuses de inmigrantes directamente a la ciudad de Nueva York. Después de que el alcalde Adams le culpara de la afluencia, el gobernador cambió de rumbo y empezó a dirigir los autobuses a la ciudad, dijo su portavoz.

A primera hora del 5 de agosto, el primer autobús oficial de Abbott llegó a la terminal de la Autoridad Portuaria, la principal estación de autobuses de la ciudad. A finales de mes, la ciudad albergaba a casi 6 mil inmigrantes.

La mayoría estaban agradecidos por tener un lugar donde recostar la cabeza. Venían porque los autobuses eran gratuitos, pero también porque Nueva York era un símbolo internacional: el lugar donde los inmigrantes podían salir adelante.

"Aunque hubiera otros lugares", dijo Kelvin Ortega, de 28 años, que llegó ese mes, "siempre supimos que queríamos venir aquí".

A medida que los inmigrantes corrían la voz en las redes sociales sobre el refugio gratuito en Nueva York, las cifras aumentaban.

Buscando camas

Desesperada por encontrar un lugar donde alojar a la gente, la ciudad recurrió a los refugios de tiendas de campaña, aunque algunas personas advirtieron del riesgo de inundaciones.

Un día de principios de octubre de 2022, llovió en el Bronx.

Cayó menos de un centímetro. Pero se formaron charcos en el aparcamiento de Orchard Beach, donde un contratista municipal que había construido parte del muro fronterizo de la era Trump estaba levantando un complejo de tiendas de campaña para migrantes.

Los críticos habían advertido que el lote era propenso a las inundaciones y poco práctico. Pero la población migrante se había duplicado, hasta los 12.000. La ciudad, desesperada por encontrar viviendas de emergencia, había "estudiado 50 ubicaciones y encontrado la mejor", dijo el alcalde.

Además, dijo, "la gente vive en zonas inundables"La primera solución de la ciudad fue hacer agujeros y bombear el agua. Luego descubrió que el aparcamiento estaba construido sobre maderas viejas, vertederos y barcazas, y corría riesgo de socavones.

El Ayuntamiento dio media vuelta y enconró un nuevo lugar: Randall's Island, más al sur. Pero entonces la migración se frenó temporalmente. Las instalaciones permanecieron casi vacías durante un mes, hasta que el ayuntamiento las desmanteló.

Se trató de una gestión de crisis costosa y confusa que acabaría tipificando la lucha de la ciudad por mantener el ritmo del flujo y reflujo de inmigrantes.

En septiembre, los organismos que podrían haber gestionado una emergencia de personas sin hogar, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar o la Oficina de Gestión de Emergencias, dijeron que estaban demasiado desbordados. El Ayuntamiento celebró una reunión y pidió a las agencias que se ofrecieran voluntarias.

Hubo una pausa.

"Lo haremos", dijo Mitchell Katz, director de los hospitales públicos de la ciudad. Al principio de la pandemia, su agencia gestionaba hoteles de aislamiento. Esto parecía una "empresa muy similar", señaló.

Poco después de que se levantaran las primeras tiendas de campaña, fueron desmontadas durante una breve pausa en la llegada de inmigrantes.

El operador hospitalario había sido elogiado por su respuesta a Covid, pero también había cometido costosos errores. Mientras la agencia hospitalaria construía dormitorios en tiendas de campaña y convertía hoteles en refugios, volvió a recurrir a muchas de las mismas empresas que utilizó durante la pandemia, aunque carecían de experiencia alojando a personas sin hogar o atendiendo a inmigrantes.

El gobierno de Adams, en consulta con funcionarios estatales, también exploró una solución fuera de lo común: los cruceros. Para Frank Carone, entonces jefe de gabinete del alcalde, eran "la mejor de las peores" opciones.

Carone obtuvo un presupuesto de una empresa estonia que había acogido a refugiados ucranianos. Habló con Norwegian Cruise Line. Pero cuando la administración hizo pública la idea, fue ridiculizada. Algunos dijeron que la idea era cruel. Otros argumentaron que era demasiado lujosa.

Luego estaba la cuestión de las aguas residuales. Los cruceros, dijo Jackie Bray, el comisionado estatal de servicios de emergencia, "vacían sus aguas residuales y otras cosas en el mar, por lo que hay que tener una forma de hacerlo en tierra o hay que sacarlos al mar de vez en cuando".

La idea se abandonó, pero pronto resurgió en otra forma: un refugio con mil camas en la terminal de cruceros de Brooklyn. El alcalde pasó allí una noche en un catre. "El equipo de la terminal está dando un nuevo significado a las palabras 'ama a tu prójimo'", dijo.

Antagonizar a los aliados

Rosiel Ramírez, en el centro, y su marido, Raymon Peña, se alojaban en un albergue con sus hijos. Pero cuando la ciudad les ofreció billetes de autobús hacia el norte, decidieron probar suerte en Canadá.

En enero, la población de inmigrantes se había duplicado de nuevo, hasta alcanzar los 27.000. La ciudad ofrecía a la gente billetes para salir de la ciudad, incluso a la frontera canadiense. La ciudad ofrecía a la gente billetes para salir de la ciudad, incluso a la frontera canadiense.

Rosiel Ramírez, de Venezuela, era una de las personas que deseaban una acogida más cálida en otro lugar. Su familia se dirigió al norte, con la esperanza, dijo, de que un nuevo país fuera finalmente "nuestro Israel".

Funcionarios canadienses acusaron airadamente al Sr. Adams de intentar exportar su problema migratorio, al igual que el Sr. Adams había acusado al Sr. Abbott de hacerlo.

En enero, un funcionario de la Casa Blanca se reunió con un grupo nacional de alcaldes. La conversación giró rápidamente en torno a los inmigrantes.

Durante la reunión a puerta cerrada, el Sr. Adams dijo que el gobierno federal no parecía tener ningún plan para hacer frente a la tremenda carga que sus políticas de inmigración imponen a las grandes ciudades, según tres personas que no estaban autorizadas a discutir la situación públicamente: un funcionario que estaba presente y dos que fueron informados de la interacción, entre ellos uno informado por el alcalde.

La funcionaria de la Casa Blanca, Julie Chávez Rodríguez, directora de asuntos intergubernamentales, replicó enérgicamente.

Tres meses después, antes de reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, el alcalde declaró en una rueda de prensa: "El presidente y la Casa Blanca han fallado a la ciudad de Nueva York en este asunto".

Una declaración de la Casa Blanca dijo entonces que estaba orgullosa de las "importantes inversiones que hemos hecho en la ciudad de Nueva York".